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وزير الشباب الكويتي رعاية الأمير لنهائي كأس لكرة القدم تجسد اهتمام القيادة السياسية بدعم الرياضيين

عربي ودولي
وزير الإعلام عبد
وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري

قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن المطيري إن تفضل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، برعايته للمباراة النهائية على كأس سموه لكرة القدم التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء وجمعت فريقي الكويت وكاظمة تجسد اهتمامه ورعايته السامية لأبنائه الرياضيين.
وأضاف الوزير المطيري في تصريح صحفي عقب ختام المباراة النهائية التي انتهت بتتويج نادي الكويت باللقب أن الأسرة الرياضية الكويتية تشرفت برعاية الأمير لهذا المهرجان الرياضي الكبير وبحضور ممثل الامير  الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن هذه الرعاية من لدن سمو الامير  تعد تعبيرا عن دعم القيادة السياسية للشباب الرياضي وتشجيعهم لهم بما يحفزهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الإنجازات للرياضة الكويتية بجميع ألعابها.
وأكد أن دعم الشباب في مختلف المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي وتشجيع تميزهم يأتي على رأس أولويات الحكومة برئاسة الشيخ أحمد النواف من خلال جهود الهيئة العامة للرياضة وتعاون الأندية والاتحادات الرياضية بهدف الارتقاء بمستوى الرياضة الكويتية بمختلف الألعاب وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأشاد المطيري بتنظيم اتحاد كرة القدم للمباراة النهائية مهنئا فريق الكويت بحصوله على كأس الأمير.

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