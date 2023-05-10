عاجل.. وفاة النائب والكاتب الصحفي محمود بكري

أخبار مصر
بوابة الفجر

توفي منذ قليل الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وكتب مصطفى بكري شقيق الراحل عبر صفحته الرسمية عبر تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يومًا.

وقال إنه سيشيع الجثمان الطاهر لشقيقه ببلدته الحبيبه ( المعنا - بندر قنا ) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهره.

واختتم رحم الله أخي العزيز وغفر له ماتقدم وماتأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون - مصطفي بكري والأسره.

وكان  قد تم نقل النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، مساء أمس، إلي مستشفى المعادي العسكري بعد 70 يوما قضاها في مستشفى السلام الدولي.

وقد جري إدخال محمود بكري إلي غرفة العناية المركزة بالمستشفى العسكري حيث يعالج من الالتهاب الرئوي والخلل بالجهاز المناعي.

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