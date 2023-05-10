مصطفى ثابت يعزي "بكري" في وفاة شقيقه النائب محمود بكري

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع “الفجر”، بأحر التعازي وصادق المواساة، إلى الكاتب الصحفي الكبير مصطفى بكري عضو مجلس النواب، في وفاة شقيقه الكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.

وتتمنى أسرة التحرير وجميع العاملين في "الفجر"، للكاتب الصحفي الكبير والبرلماني مصطفى بكري، والعائلة الفاضلة، الصبر والسلوان، في وفاة فقيدهم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان مصطفى بكري، أعلن في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وفاة شقيقه النائب محمود بكري، بعد صراع مع المرض دام 70 يوما داخل المستشفى.

ونعى بكري عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة إذ كتب: "بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره – أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب الدكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ. الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما".

وذكر البرلماني إن موعد جنازة شقيقه الراحل، ستكون عصر اليوم الأربعاء، بمسقط رأسه في محافظة قنا، كاتبًا: “سوف يتم تشيع الجثمان ببلدته الحبيبه ( المعنا – بندر قنا ) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة”.

واختتمت بكري كلماته المؤثرة في نعي شقيقه بالقول: "رحم الله أخي العزيز وغفر له ما تقدم ومتأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون – مصطفي بكري والأسرة ".