أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 10-5-2023 للمستهلك وفي أسواق الجملة

ارتفعت أسعار الأسماك خلال الفترة الماضية لتصل لمستويات غير مسبوقة ليصل سعر كيلو البلطي فى الأسواق لما فوق الـ 70 جنيه للمستهلك والماكريل لنحو 90 جنيه والبوري 130 جنيه، يأتى ذلك مع ارتفاع أسعار باقى السلع وبصفة خاصة البروتين الحيوانى من اللحوم والدواجن.

أسعار الأسماك في سوق العبور

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و75 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 جنيها و110 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 160 و280 جنيها، بارتفاع 30 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 65 و165 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

وسعر كيلو البوري يتراوح بين 70 و90 جنيها.

أسعار الأسماك للمستهلك

أسعار السمك البلطي

سعر السمك البلطي مزارع 75 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البوري

كما سجل سعر السمك البوري 130 جنيهًا للكيلو.

أسعار سمك الطوبار

سعر كيلو الطوبار 80 جنيهًا.

سعر السمك الدنيس

سعر السمك الدنيس 200 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك القاروص

سعر سمك القاروص 160 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السالمون

سعر سمك السالمون 430 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك البربوني

سعر سمك البربوني 130 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السويسي

سعر المكرونة السويسي 110 جنيهًا للكيلو.

سعر الماكريل

سعر الماكريل البحري 85 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السيلفر

سعر سمك السيلفر 45 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك السبيط

سجل سعر كيلو السمك السبيط 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري

سجل سعر الجمبري وسط 220 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري كبير 270 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الجمبري جامبو 300 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك لوت

سجل سعر كيلو لوت 100 جنيه.

سعر سمك كسكمري بلدي

سجل سعر كيلو كسكمري بلدي 57 جنيهًا.

سعر سمك كاليماري بلدي

سجل سعر كيلو كاليماري بلدي 130 جنيهًا.

سعر سمك باغة بلدي

سجل سعر كيلو باغة بلدي 45 جنيهًا.

سعر سمك موزة

سجل سعر كيلو موزة 50 جنيهًا.

سعر سمك شعور

سجل سعر كيلو شعور 30 جنيهًا.

سعر سمك مرجان

سجل سعر كيلو مرجان سويسي 75 جنيهًا.

سعر جمبري صغير

سجل سعر جمبري صغير نحو 200 جنيهًا

سعر سمك كابوريا ذكور

سجل سعر كيلو كابوريا ذكور 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي بلدي

سجل سعر كيلو بلطي بلدي 80 جنيهًا.

سعر سمك بلطي صغير

سجل سعر كيلو بلطي صغير 55 جنيهًا.

سعر سمك ماكريل ياباني

سجل سعر كيلو ماكريل ياباني 70 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا نتي صغيرة

سجل سعر كيلو كابوريا نتي كبيرة 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا وسط

سجل سعر كيلو كابوريا وسط 100 جنيهًا.

سعر سمك كابوريا كبيرة

سجل سعر كيلو كابوريا كبيرة 120 جنيهًا.