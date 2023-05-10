حساب المواطن: إيداع الدفعة 66 من الدعم لشهر مايو 2023

منوعات
بوابة الفجر

كشف برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدفعة 66 من الدعم لشهر مايو 2023، وبدء الإيداع في تمام الثانية عشر صباح اليوم الأربعاء 10-5-2023، وهو الوقت المحدد لإيداع الدعم من كل شهر ميلادي.

ومن جهته، أعلن حساب المواطن أن عدد المستفيدين من الدعم لهذا الشهر قد وصل إلى مليون مستفيد، كما وصل المبلغ المالي للدفعة إلى 3.6 مليار ريال سعودي في ظل سعي الدولة للإرتقاء بحياة المواطن السعودي وتحسين ظروف المعيشة.

كما أعلن حساب المواطن من خلال صفحته في موقع التواصل الإجتماعي تويتر بدء إيداع الدفعة 66 لشهر مايو 2023، وجاءت قيمة الدعم شاملة الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين بإستمراره حتي دفعة يوليو 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين لهذا الشهر مليون مواطن سعودي في ظل سعى الدولة متمثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإرتقاء بمستوي المعيشة للمواطن السعودي وتوفير حياة كريمة لجميع الأسر السعودية.

وبلغت قيمة الدفعة 66 لشهر مايو 2023 نحو 3.6 مليار ريال سعودي كما أعلن برنامج حساب المواطن في صفحته الرسمية عبر موقع تويتر.

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