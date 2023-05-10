تفاصيل حالة الطقس.. بارد ليلًا على القاهرة | وهذه درجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في بيانها الصادر اليوم، معلنة أنه يسود البلاد طقس مائل للبرودة صباحًا، ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تفاصيل حالة الطقس

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية وعلى سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه يسود البلاد طقس بارد ليلًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ومن جهتها، قالت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون دافئ ومشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في السطور التالية:

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 31

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 19 والعظمى 31

بنها: الصغرى 19 والعظمى 31

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 25

العلمين الجديدة: الصغرى 16 والعظمى 25

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 18 والعظمى 29

كاترين: الصغرى 08 والعظمى 24

بورسعيد: الصغرى 19 العظمى 23

الزقازيق: الصغرى 20 والعظمى 31

الإسماعيلية: الصغرى 18 والعظمى 31

السويس: الصغرى 19 والعظمى 30

شرم الشيخ: الصغرى 22 والعظمى 33

الغردقة: الصغرى 21 والعظمى 32

الفيوم: الصغرى 18 والعظمى 32

بنى سويف: الصغرى 18 والعظمى 32

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 33

أسيوط: الصغرى 17 والعظمى 33

سوهاج: الصغرى 18 والعظمى 33

الأقصر: الصغرى 20 والعظمى 34

أسوان: الصغرى 21 والعظمى 36