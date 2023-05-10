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الرئيس السوري يتلقى دعوة من خادم الحرمين للمشاركة بالقمة العربية

السعودية
بوابة الفجر

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 أيار/مايو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الأربعاء، إن الرئيس السوري تسلم الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

وحمل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكدًا أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.

وقبل أيام، أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023.

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