الإمارات تدين هجوما قرب كنيس جنوب تونس

أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها بشدة الهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكدت الدكتورة إيمان السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأشادت بيقظة وكفاءة الحكومة التونسية في التعامل مع هذه الأوضاع، معربة عن خالص تعازيها إلى حكومة الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية مقتل 4 أشخاص بينهم عنصر أمني خلال اعتداء مسلح على كنيس جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت في بيان أن "عون أمن" تابعا للمركز البحري للحرس (الدرك) الوطني بمنطقة "أغير" بجزيرة جربة جنوب شرقي تونس أقدم على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان أن العملية أسفرت عن إصابة عدد 6 أمنيين بإصابات مُتفاوتة الخطورة أدت لوفاة أحدهم، كما قتل زائرين وأصيب 4أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.