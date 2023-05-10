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إخماد حريق ضخم في محطة كهرباء بمدينة أصفهان الإيرانية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية"، باندلاع حريق ضخم في برج التبريد بالوحدة الـ4 بمحطة توليد الكهرباء غرب مدينة أصفهان في إيران.

وقال حسين أمنية الرئيس التنفيذي لشركة أصفهان لإدارة إنتاج الكهرباء، إنه تم احتواء الحريق في برج التبريد بجهود الفرق التشغيلية، ولم تلحق أي أضرار بالمعدات الأخرى بالمحطة، ولم تقع أية خسائر بشرية.

وأشار أمنية، إلى أن السبب الرئيس لاندلاع الحريق واشتداده هو جسم البرج الخشبي، ما تسبب بتصاعد ألسنة اللهب وانتشارها إلى أجزاء أخرى من برج التبريد، وجار التحقيق في حيثيات الحادث.

وتتكون محطة الطاقة الحرارية في أصفهان من خمس وحدات بطاقة توليد إجمالية تبلغ 830 ميغاوات، ويتصل برج التبريد، الذي اشتعلت فيه النيران بوحدة تصل طاقتها الإنتاجية القصوى إلى 320 ميغاوات.

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