الإتحاد الأفريقي يهنئ توت بلقب كأس مصر للسيدات ويشيد بمنظومة النادي

قام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بزيارة نادي توت الذي يمتلكه Right to Dream لتقديم التهنئة على تتويجه بلقب كأس مصر للسيدات 2023.

ضم الوفد ميسكريم تاديسي جوشيمي، مدير الكرة النسائية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ودييجو لاكروا، مدير المسؤولية المجتمعية بشركة الكونغولية والمسؤول عن أكاديمية الكرة النسائية التي تديرها الشركة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وكان في استقبال الوفد كل من محمد وصفي، الرئيس التنفيذي لـ Right to Dream مصر، ومريم أبو حجازي، مديرة كرة القدم للفتيات والسيدات في مصر.

وعبر الوفد عن إعجابه بمنشآت Right to Dream والبنية التحتية التي يملكها والتي وصفها بأنها الأفضل على مستوى الكرة النسائية في مصر. كما قدم تهنئته لنادي توت الذي فاز بلقب كأس مصر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، معتبرا أنه إنجاز مميز لفريق حديث العهد بالمسابقات المحلية. وقال لاكروا أنه يتمنى أن يستمر التعاون بين الأكاديمية الكونغولية ونظيرتها في مصر.

وتحدث محمد وصفي الرئيس التنفيذي عن تأسيس الأكاديمية قبل 24 عامًا في غانا عبر توم فيرنون، كبير كشافي مانشستر يونايتد في إفريقيا، وكانت مهمة الأكاديمية تنمية وتعليم الشباب والفتيات. وفي عام 2021 استحوذ رجل الأعمال محمد منصور على الأكاديمية وكان الهدف من ذلك الاستحواذ تقديم نموذج رياضي جديد يغير حياة الشباب والفتيات ويعزز من دور المسؤولية المجتمعية.

وذكر وصفي بعض الأمثلة التي تؤكد نجاح المشروع في دورها الرياضي، مثل انتقال الغاني محمد قدوس من الأكاديمية إلى نادي نورشيلاند الدنماركي الذي تمتلكه Right to Dream ثم إلى نادي أياكس الهولندي مقابل 9 مليون يورو، وانتقال الغاني كمال الدين سليمانا من الأكاديمية إلى نورشيلاند ثم إلى رين الفرنسي مقابل 20 مليون يورو. ويلعب سليمانا حاليًا في ساوثهامبتون الإنجليزي.

وقال وصفي ان Right to Dream تمتلك الآن أندية في غانا، الدنمارك ومصر، وأن هناك المزيد من الخطط في المستقبل، مشيرًا لأن المجموعة تشعر بالفخر ليس فقط لامتلاك رجل الأعمال المصري محمد منصور لنادي يلعب على أعلى المستويات في الدنمارك، وإنما للرؤية بعيدة المدى التي يمتلكها للتأثير بصورة إيجابية على حياة الشباب والفتيات في مصر وخارجها من خلال كرة القدم.

من جانبها، قامت مريم أبو حجازي بتقديم حول رؤية ومهمة Right to Dream حول تعليم الفتيات والأطفال في الأكاديمية حتى سن 18 عامًا، وان الأمر يتجاوز كرة القدم ليصل للتعليم وتحفيز الأطفال ودعمهم ماديا ومعنويا، وتعزيز العلاقات الأسرية. كما تحدثت عن طموحات نادي توت في أن يشارك قريبا وينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وأن يهيمن على الكرة النسائية في مصر والقارة. ويضم انادي حاليا بجانب الفريق الأول فريقًا تحت 17 سنة وأكاديمية حتى سن 22 سنة.

وأضافت أنه بحلول عام 2025 سيكتمل مقر سكن الفتيات الذي سيوفر للاعبات خدمات تعليمية وحياتية بالإضافة لمشوار كرة القدم والتدريب. وأن الأكاديمية تركز دائمًا على القيم الأسرية وتعزيزها بين اللاعبات.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بتفقد منشآت Right to Dream بمقرها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر. وعبر الوفد عن اعجابه الشديد بالبنية التحتية المتميزة والخدمات التي تقدمها الأكاديمية.