مشاهدة مباراة إنتر ميلان وميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

ديربي ميلانو ac-milan-vs-inter، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، تنتظر جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم بفارغ الصبر "ديربي ميلانو" الذي سيقام على أرض ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو، حيث يلتقي فريقا ميلان وإنتر في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، والتي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة بفارغ الصبر، حيث من المتوقع أن تشتعل المباراة بأحداثها الحماسية والمثيرة، وسيكون الفوز فيها أمرًا حاسمًا لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لهذه البطولة الأوروبية المرموقة.

تعود مواجهة "ديربي ميلانو" بين فريقي ميلان وإنتر إلى الواجهة من جديد بعد غياب لعدة سنوات، وهذا اللقاء يحمل معه طابع الذكريات الجميلة للفريقين وتاريخهما الرياضي المميز، وسيكون شعار الفريقين في هذا الديربي الأحمر والأسود هو عدم وجود بديل عن الفوز، حيث يسعى كل منهما إلى وضع قدم في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة الإياب.

من المتوقع أن يكون هذا اللقاء مشوقًا ومثيرًا، وسيشهد منافسة قوية وحماسية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية المرموقة.

مشوار الفريقين فى دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ميلان، المضيف في مباراته، لمواجهة إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، ثم تخطى توتنهام الإنجليزي ونابولي الإيطالي في دوري الستة عشر وربع النهائي على التوالي، بنتائج 1-0 و2-1 في كل منهما.

بينما يأتي فريق إنتر كضيف في المباراة، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وتخطيه بورتو البرتغالي وبنفيكا البرتغالي في دوري الستة عشر وربع النهائي على التوالي، بنتائج 1-0 و5-3 في كل منهما.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم هذه المواجهة الحاسمة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية المرموقة.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ميلان وإنتر ميلان على ملعب الجوسيبي مياتزا، ملعب فريق الميلان، وتقام المباراة اليوم الأربعاء 10مايو 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية وقطر وفلسطين، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما تقام في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

تقرر ان يتم نقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا في مصر والشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا عبر شبكة قنوات Bein sports القطرية، الناقل الحصري والوحيد لجميع المباريات في الوطن العربي فى الوقت الذى أعلنت Bein عن إذاعة المباراة عبر قناة Bein sports premium 1 HD

معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان فى دوري أبطال أوروبا

ويعلق على مباراة ميلان وإنتر ميلان المقرر لها اليوم الأربعاء، المعلق الكبير حفيظ دراجي، ويدير اللقاء الحكم الإسباني جيسوس جيل.

التشكيل المتوقع لفريق ميلان:

من المتوقع أن يبدأ بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: ميجنان.

في الدفاع: ثيو هيرنانديز، فيكايو توموري، بيير كالولو، دافيد كالابريا.

في خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رادي كرونتيش.

في الهجوم: براهيم دياز، أوليفيه جيرو، سايلمايكرز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

تشكيل إنتر ميلان المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أونانا.

في الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني.

في خط الوسط: بروزفيتش، هاكان تشالهونجلو، نيكولو باريلا، ديماركو، دمفريس.

في الهجوم: دجيكو، لوتارو مارتنيز.