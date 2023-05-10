بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

ديربي إيطاليا ac-milan-vs-inter، بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، وفقًا لتقارير صحفية، فقد انضم المهاجم الدولي البرتغالي رافائيل لياو إلى معسكر فريق ميلان الإيطالي قبل ساعات من مواجهة الإنتر في الديربي المرتقب في العاشرة مساءًا، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان لياو قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن خلال مباراة لاتسيو الأخيرة بالدوري، وخاض تدريبات إنفرادية أمس الثلاثاء، ولم يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة حتى الآن.

وأفادت شبكة "سكاي إيطاليا" بأن لياو وصل إلى ميلان بعد ساعات قليلة من وصول بعثة الروسونيري في الفندق، حيث خضع لفحوصات اللياقة قبل مباراة الإنتر.

وأضافت الشبكة أن لياو وصل إلى فندق "ميليا" وسط أعداد غفيرة من مشجعي الروسونيري الذين يترقبون موقفه النهائي من المشاركة أمام الإنتر.

وبالرغم من أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لياو أظهرت نتيجة إيجابية، فإن غيابه عن التشكيلة الأساسية يبدو مؤكدًا، ويتبقى تحديد ما إذا كان سيتواجد في دكة الإحتياطي أم يتم إستبعاده نهائيًا من المباراة.

وقالت الشبكة أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان سيحدد مصير البرتغالي لياو من المشاركة أمام الإنتر بعد الاجتماع الفني للمباراة.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا     

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا     

تذاع مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات 

beIN 4K HDR    

beIN Sports 1 HD Premium      

Canal + France

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia
Club RTL

M4 Sport HD Hungary

M. Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

C More Sport 1 HD fin

معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

يعلق على مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا حفيظ دراجي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

ملعب مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا     

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

close
ميلان ميلان أمام انتر ميلان ميلان ضد إنتر ميلان ميلان ضد انتر ميلان مباشر ميلان لايف ميلان مباشر ميلان مباشر اليوم ميلان وانتر ميلان ميلان وانتر ميلان بث مباشر ميلان وانتر ميلان مباشر أهداف مباراة ميلان وانتر ميلان انتر ميلان بث مباشر بث مباشر ميلان اليوم بث مباشر ميلان وانتر ميلان بث مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان تشكيل مباراة ميلان أمام انتر ميلان ماتش ميلان وانتر ميلان مباراة ميلان وانتر ميلان مباراة ميلان اليوم بث مباشر مباراة ميلان اليوم مباشر مباراة ميلان اليوم مباشرة مباراة ميلان اليوم مباشرة الان مباراة ميلان بث مباشر مباراة ميلان ضد إنتر ميلان مباراة ميلان مباشر مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان الان مشاهدة مباراة ميلان اليوم مباشر مشاهدة مباراة ميلان بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان مباشر الان مشادة مباراة ميلان وانتر ميلان مواجهات ميلان وانتر ميلان موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان نتيجة مباراة ميلان وانتر ميلان
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

وفر فلوس المشروب.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ميلان ضد انتر ميلان milan vs inter في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ما هي نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا؟

اتفرج من البيت.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ما هي فرص ريال مدريد في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام مانشستر سيتي؟

عاجل.. محامي حسن شاكوش أمام النيابة: أقارب ريم اعتدوا على مسكن والدة موكلي ببولاق

عاجل.. المالية تكشف حقيقة تسعير الدولار عند 35 جنيهًا في الموازنة الجديدة

الآن التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي.. بالتلفون تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بوزارة القوى العاملة mom.manpower.gov.eg

قرار جماعي من لاعبي الأهلي لسداد غرامة كهربا