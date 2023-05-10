بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

ديربي إيطاليا ac-milan-vs-inter، بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت، وفقًا لتقارير صحفية، فقد انضم المهاجم الدولي البرتغالي رافائيل لياو إلى معسكر فريق ميلان الإيطالي قبل ساعات من مواجهة الإنتر في الديربي المرتقب في العاشرة مساءًا، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان لياو قد تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الأيمن خلال مباراة لاتسيو الأخيرة بالدوري، وخاض تدريبات إنفرادية أمس الثلاثاء، ولم يتحدد موقفه من المشاركة في المباراة حتى الآن.

وأفادت شبكة "سكاي إيطاليا" بأن لياو وصل إلى ميلان بعد ساعات قليلة من وصول بعثة الروسونيري في الفندق، حيث خضع لفحوصات اللياقة قبل مباراة الإنتر.

وأضافت الشبكة أن لياو وصل إلى فندق "ميليا" وسط أعداد غفيرة من مشجعي الروسونيري الذين يترقبون موقفه النهائي من المشاركة أمام الإنتر.

وبالرغم من أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لياو أظهرت نتيجة إيجابية، فإن غيابه عن التشكيلة الأساسية يبدو مؤكدًا، ويتبقى تحديد ما إذا كان سيتواجد في دكة الإحتياطي أم يتم إستبعاده نهائيًا من المباراة.

وقالت الشبكة أن ستيفانو بيولي مدرب ميلان سيحدد مصير البرتغالي لياو من المشاركة أمام الإنتر بعد الاجتماع الفني للمباراة.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يعلق على مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا حفيظ دراجي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

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ملعب مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.