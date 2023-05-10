الآن | رابط مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

الآن | رابط مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

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بوابة الفجر

الآن | رابط مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، في مباراة مهمة ومثيرة، يستضيف فريق ميلان نظيره الإنتر ميلان في تمام العاشرة مساءًا من اليوم الأربعاء، على أرض ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023. 

وتشهد هذه المباراة لقاء ديربي الغضب الشهير الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 115 عامًا، ويمثل هذا اللقاء تحديًا كبيرًا لجماهير الإيطالية ومتابعي كرة القدم حول العالم. ويترقب الجميع هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث ستحمل الكثير من التشويق والإثارة والتحدي بين الفريقين.

يسعى كل من فريقي ميلان وإنتر ميلان إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم، وذلك في سبيل تحقيق حلم الوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حيث أصبحت الكرة الإيطالية الوحيدة التي تأهلت للمشاركة في اللقاء النهائي للمسابقة القارية.

وتأهل فريق ميلان إلى دور نصف النهائي بعد تجاوز عقبة نابولي في الدور السابق بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، بعد فوزه في اللقاء الأول بهدف نظيف، وتعادله في الإياب بنتيجة 1-1 على ملعب مارادونا.

ومن جانبه، تأهل فريق إنتر ميلان إلى دور نصف النهائي بعد تخطي عقبة بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، إذ فاز الفريق الإيطالي في اللقاء الأول بنتيجة 2-0، وتعادل في الإياب بنتيجة 3-3 على أرضه.

ومن المؤكد أن غياب النجم رفائيل لياو عن صفوف فريق ميلان بسبب الإصابة سيكون خسارة كبيرة للفريق، ولكن المدرب ستيفانو بيولي يعول على اللاعب أليكس ساليميكيرز لتعويض غيابه في حال عدم لحاقه باللقاء.

تاريخيًا، التقى فريقا ميلان والإنتر في 219 مباراة، حيث حقق الفريق الأحمر والأسود الفوز في 81 مباراة، وتعادل في 67، بينما فاز الإنتر في 71 مباراة.

وتمكن ميلان من تسجيل 283 هدفًا، بينما أحرز الإنتر 296 هدفًا في مرمى غريمه اللدود. كما يتصدر النجم الأوكراني السابق أندري شفيشنكو قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 14 هدفًا، يليه جوسيبي مياتزا برصيد 13 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

وعلى الصعيد المالي، يتفوق نادي ميلان في القيمة التسويقية بواقع 547 مليون يورو، مقارنةً بـ 534 مليون يورو لصالح الإنتر. كما يتصدر رفائيل لياو ولاوتارو مارتينيز قائمة أغلى لاعبي الفريقين بقيمة تقدر بـ 80 مليون يورو.

وليس الصراع بين ميلان والإنتر محصورًا في المنافسة على اللقب الأوروبي فقط، بل يسعى كل منهما للتنافس محليًا على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، من أجل ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحتى الآن، يتفوق ميلان بفارق نقطتين عن الإنتر في هذا الترتيب.

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