بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان الآن يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان الآن يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

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بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان الآن يلا شوت في دوري أبطال أوروبا، يتجه عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سان سيرو اليوم، لمتابعة مباراة نارية تجمع بين فريقي ميلان وإنتر ميلان، في إطار ديربي إيطاليا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويتنافس الفريقان على تأمين مكان في المباراة النهائية وتحقيق اللقب الأغلى في الكرة الأوروبية، بعدما قدما مستويات ممتازة في مشوارهما في البطولة، ستنطلق مباراة الذهاب اليوم على ملعب سان سيرو، فيما ستقام مباراة العودة على ملعب جوزيبي مياتزا، معقل إنتر ميلان، يوم الثلاثاء 16-5، وسنقوم بتزويدكم بتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة لها، من خلال موقع الفجر نيوز، الذي يقدم تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية في العالم.

بث مباشر مباراة ميلان ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تستطيعون متابعة مباراة الديربي الإيطالي بين ميلان وإنتر ميلان اليوم بث مباشر عبر قناة beIN Sports Premium 1، والتي ستذاع بصوت المعلق الشهير حفيظ دراجي. وقد تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على نابولي بمجموع 2-1 في مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد إنتر ميلان إلى الدور نفسه بعد فوزه على بنفيكا بمجموع 5-3 في مباراتي الذهاب والإياب. يعد ميلان ثاني أكثر نادي حصولًا على لقب دوري أبطال أوروبا بعد ريال مدريد الذي حقق اللقب 14 مرة، ويمتلك ميلان 7 كؤوس في خزينته، آخرها كان في عام 2007 بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي. وينتظر عشاق كرة القدم هذه المواجهة القوية بين الفريقين الإيطاليين، والتي ستكون مثيرة ومحفوفة بالمخاطر والتحديات، وستحدد المتأهل إلى المباراة النهائية من بينهما.

مشاهدة مباراة ميلان وانتر في دوري الأبطال

يمتلك فريق إنتر ميلان 3 كؤوس من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت آخرها في عام 2010 بعد فوزه على بايرن ميونخ في المباراة النهائية بنتيجة 2-0. ويسعى كل من فريقي ميلان وإنتر ميلان لاستعادة الأمجاد الأوروبية التي غابت عنهما لفترة، والتأهل للمباراة النهائية والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. ورغم أن نابولي قد استحوذ على لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه، إلا أنه لم يستطع الصمود أمام خبرة ميلان في المنافسات الأوروبية. ومن المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين قوية ومثيرة، ويسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتقديم أداء رائع يليق بتاريخهما الكروي العريق.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، كيرير، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي، كرونيتش، ساليمايكيرس.

خط الهجوم: إسماعيل بن ناصر، إبراهيم دياز، جيرو.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني، دومفريس، ديماركو.

خط الوسط: باريلا، تشالهان أوغلو، ميختاريان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، لوكاكو.

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