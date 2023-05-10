مشاهدة مباراة ميلان اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ميلان اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ميلان اليوم | بـدون تقطيع مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يخوض فريق ميلان مواجهة قوية ضد نظيره  إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق ميلان مباراة اليوم والتي تقام على أرض ملعب "سان سيرو" متسلحًا بالأرض والجمهور في محاولته لحسم اللقاء على حساب الإنتر الذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

جماهير الكرة الإيطالية ستكون مساء اليوم على موعد جديد مع ديربي الغضب بين ميلان والإنتر والذي أنطلق لأول مرة منذ 115 عامًا تقريبًا. 
يخوض كلا الفريقين مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث يطمح كلًا منهما في الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

وصعد ميلان إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على   نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين  فيما تأهل إنتر ميلان إلى الدور نفسه عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع  .

تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر

الأرقام تشير إلى أن 219 مواجهة جمعت بين فريقي ميلان وإنتر ميلان قبل المباراة القوية المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث فاز  الإنتر في 81 مباراة بينما استطاع  ميلان أن يحسم لصالحه 71 مواجهة فقط في حين انتهت 67 من مواجهات الفريقين بالتعادل.

وتشير حصيلة الأهداف إلى تسجيل لاعبي الإنتر 296 هدفا في مقابل 283 هدفًا أحرزها ميلان. 

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا  

تذاع مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قنوات 

beIN 4K HDR    

beIN Sports 1 HD Premium      

Canal + France

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

BT Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

M. Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

C More Sport 1 HD fin

معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

يعلق على مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا حفيظ دراجي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا     

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا     

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو.

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