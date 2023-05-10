مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ، يترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم موعد المباراة الهامة التي تجمع بين ميلان وجاره إنتر ميلان في إطار ذهاب الدور قبل النهائي (المربع الذهبي) من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وسيكون لهذه المباراة أهمية كبيرة في تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية، لذا ستكون مثيرة ومحفوفة بالتحديات والمخاطر. ومن المتوقع أن تشهد هذه المواجهة بين الفريقين الإيطاليين إثارة وندية كبيرة، حيث يتواجهان في ديربي إيطاليا شرس وفي منافسة أوروبية رفيعة المستوى، ومن المهم أن نعرف القنوات الناقلة لهذه المباراة، وتفاصيل تشكيل الفريقين، لنتمكن من متابعة هذه المباراة الحاسمة والتي نتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

مشوار ميلان والإنتر في دور الثمانية من دوري الأبطال

تُعَدُ مُبَارَاةُ ميلان ضِدَّ الإنتر واحدةً مِنْ أشهرِ المُوَاجَهَاتِ الكُرُويَّة في التَّارِيخ، وتعرف عالميًا باسم "ديربي الغضب"، حيثُ يتنافس الفريقان الإيطاليان المتنافسان في الدوري الإيطالي، ويجمعُهما الكثير مِنَ التَّارِيخِ والعلاقات اللدودة. وتُقَامُ المُبَارَاةُ على أرضِ مَلْعَبِ استاد "جوزيبي مياتزا" سان سيرو في مدينةِ ميلانو الإيطالية، وسط حضور كبير من جماهير الفريقين من مختلف بقاع إيطاليا والعالم.

يُذْكَرُ أنَّ فريق ميلان قد تأهل لدورِ الأربعة بعدَ تَغْلُبِهِ على فريق نابولي بمجموعِ 2-1 في مُبَارَاتَيْ الذهابِ والإيابِ، بينما تأهل فريق الإنتر بفوزه على فريق بنفيكا بمجموعِ 5-3 في مُبَارَاتَيْ الذهابِ والإيابِ أيضًا.

وتُعَدُ هذه المُوَاجَهَةُ النارية صعبةً على الفريقين، حيثُ يسعى كُلٌّ مِنْهُمَا لتحقيقِ الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي، ومن المتوقع أن يتألق اللاعبون في هذه المُبَارَاةِ ويقدِّموا أداءً رائعًا أمامَ جماهيرِ الفريقين والمشاهدين من حول العالم.

وسيتم نقلُ المُبَارَاة على العديد مِنْ القنوات الرياضية العالمية، بما في ذلكَ قنوات بي إن سبورت وسكاي سبورتس وغيرها، لنتمكنَ جميعًا مِنْ مُتَابَعَةِ هذه المُوَاجَهَةِ الحاسمة بين الجارين اللدودين، والتي يترقبُها عشاق الكرة العالمية بفارغ الصبر.

موعد مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ميلانو الإيطالية.

القنوات الناقلة لـ مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم

يتم بث مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة ميلان اليوم عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

15 قناة عالمية تنقل مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

Canal + France

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

C More Sport 1 HD fin

beIN 4K HDR

معلق مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان ضد الإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

ينتظر أن يخوض ميلان مباراة إنتر ميلان بتشكيل يضم:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

في حراسة المرمى: مايك ماينان. اللاعب

خط الدفاع: مالك ثياو وفيكايو توموري وسيمون كاير ودافيد كالابريا.

في خط الوسط: ساندرو تونالي ورادي كرونيتش وإسماعيل بن ناصر وأليكسيس ساليمايكيرس.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز وأوليفييه جيرو.

تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان اليوم الأربعاء

ينتظر أن يخوض الإنتر مباراة ميلان بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: أليساندور باستوني وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وفيدريكو ديماركو.

في خط الوسط: هاكان كالهانجولو ونيكولو باريلا ودينزل دومفريز وهنريك مخيتريان.

في خط الهجوم: إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

تفاصيل مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

تعد مباراة الإنتر وميلان واحدة من أشهر المواجهات الكروية على مستوى العالم، ويعرف الفريقان بعضهما البعض جيدًا، ولديهما تاريخ طويل وحافل من الصراع، وهذا ما جعل المواجهة بينهما تحمل لقب "ديربي الغضب".

ويعول فريق ميلان في هذه المباراة على حارسه الفرنسي مايك ماينان الذي يمتلك مهارات فائقة في التصدي لهجوم الإنتر الرهيب، الذي يضم لاعبين مثل دجيكو ومارتينيز ولوكاكو.

وقد لعب ماينان دورًا كبيرًا في عودة ميلان لمنصات التتويج، حيث قاد الفريق في الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإيطالي، ويأمل الفريق في أن يستمر ماينان في تقديم أداء مميز في هذه المباراة الحاسمة.

وشارك ماينان هذا الموسم في 23 مباراة، واستقبل 20 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، مما يؤكد جاهزيته وقدرته على تحمل ضغوط المباراة الكبيرة وقيادة فريقه إلى الفوز.