مشاهدة مباراة ميلان اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ميلان اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ميلان اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر تويتر يلا شوت – حيث يترقب عشاق كرة القدم الاوروبية، مساء اليوم الاربعاء 10 مايو 2023، مشاهدة مباراة ميلان ضد انتر ميلان مباشر، ضمن منافسات نصف نهائي (مباراة ذهاب) من دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ميلان والانتر بث مباشر

وتنطلق مباراة ميلان وانتر ميلان مباشر اليوم على ملعب ستاد جوزيبي مياتسا، حيث يسعى ميلان بث مباشر إلى مواصلة انتصاراته عندما يستضيف انتر ميلان وذلك للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ان تأهل إلى مباراة نصف نهائي الدوري على حساب نابولي الايطالي.

وتبدأ مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر اليوم في وقت يعاني ميلان قليلا من بعض الاصابات في الفريق،حيث إن ميلان يريد ان يخطف فوزا مهما وبعدد كبير من الاهداف في مباراة اليوم ليتمكن من الثبات والخروج من مباراة الاياب والتأهل إلى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا.

تشكيلة ميلان ضد انتر ميلان:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، بيير كالولو،فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ساندور تونالي،اسماعيل بن ناصر،براهيم دياز،اليكسيس ساليمايكيرس.

خط الهجوم: رافائيل لياو، اوليفيه جيرو.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة ميلان ضد انتر ميلان بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والقدس والعاشرة بتوقيت الرياض والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وسيتم بث مباراة ميلان ضد انتر ميلان بث مباشر عبر قناة beIN Sports Premium 1 مباشر بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يستقبل ملعب سان سيرو مباراة نارية تضم كلا من فريق ميلان ومنافسه فريق انترميلان، وذلك خلال جولة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكما هو محدد إقامة المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو الحالي، وبالتأكيد ستكون احداث المباراة مثيرة ومشوقة.

مباراة ميلان وانترميلان بث مباشر

تبث مباراة ميلان وانترميلان اليوم خلال جولة نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال قناة

beIN sports premium 1

beIN 4 k

بصوت المعلق حفيظ دراجي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

ميلان وانترميلان بث مباشر الآن

تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة ميلان وانترميلان اليوم في تمام الساعة:

8  مساءً بتوقيت موريتانيا.

9 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

10 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال.

12 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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