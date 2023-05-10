الآن مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا

الآن مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت دون تقطيع في دوري أبطال أوروبا، بث مباشر لأحداث مباراة ميلان ضد إنتر ميلان، في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يحتضنها ملعب "سان سيرو".

مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

يخوض كلا الفريقين مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث يطمح كلًا منهما في الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

وصعد ميلان إلى دور نصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين فيما تأهل إنتر ميلان إلى الدور نفسه عقب الفوز على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع.

فيما ارتقى نادي انتر ميلان إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما عبر بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين الأول انتهى بفوز النيراتزوري بهدفين نظيفين خارج الأرض قبل أن يعود ويتعادل إيجابيا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مايكي ماينان.

الدفاع: ثيو هيرنانديز، فيكايو توموري، سيمون كاير، دافيدي كالابريا.

الوسط: ساندرو تونالي، رادي كرونيك.

أمامهم: أليكسيس سيلسميكرز، اسماعيل بن ناصر، براهيم دياز.

الهجوم: أوليفيه جيرو

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة إي سي ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندري أونانا.

الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

الوسط: دينزيل دومفريز، نيكولو باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان تشالهانوجلو، فيدريكو ديماركو.

الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر

الأرقام تشير إلى أن 219 مواجهة جمعت بين فريقي ميلان وإنتر ميلان قبل المباراة القوية المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث فاز الإنتر في 81 مباراة بينما استطاع ميلان أن يحسم لصالحه 71 مواجهة فقط في حين انتهت 67 من مواجهات الفريقين بالتعادل.

وتشير حصيلة الأهداف إلى تسجيل لاعبي الإنتر 296 هدفا في مقابل 283 هدفًا أحرزها ميلان.