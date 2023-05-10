بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا| يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا| يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا| يلا شوت، تستضيف ليالي دوري أبطال أوروبا واحدة من أقوى مباريات الديربي في العالم، وهي "ديربي الغضب" بين فريقي ميلان والإنتر، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023. وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الميلان "سان سيرو".

وتعد هذه المباراة من أهم المواجهات في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث يتنافس الفريقان المتنافسان في الدوري الإيطالي، ويجمعهما تاريخ طويل وحافل من الصراع، مما جعلهما يحظيان بلقب "ديربي الغضب".

وسبق لميلان والإنتر أن التقيا في 4 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز ميلان مرتين، وتعادلا مرتين، ولم ينجح الإنتر في تحقيق الفوز. ويسعى الإنتر اليوم إلى فك عقدة دوري الأبطال مع منافسه التاريخي "الميلان"، وتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم.

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، عن التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة ديربي الغضب المرتقبة أمام إنتر في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" مساء اليوم.

وتمكن فريق ميلان من التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

ومن جانبه، سيدخل فريق إنتر المباراة بعد فوزه على بنفيكا بنتيجة 5-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

ومن المؤكد غياب اللاعب البرتغالي لياو عن صفوف ميلان في هذه المباراة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام الأخيرة، وستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان

تُذاع مباراة إنتر ميلان ضد ميلان على قنوات beIN Sports  عبر قناتي ( beIN Sports 1 HD Premium ) و( beIN 4K HDR  )، كما تذاع مباراة ديربي الغضب على العديد من القنوات الرياضية الفضائية الأخرى في شتى أنحاء العالم عبر العديد من الأقمار الصناعية ولكن في منطقة الشرق الأوسط الناقل الحصري للمباراة هي قنوات بي ان سبورت
  • beIN 4K HDR
  • beIN Sports 1 HD Premium
  • Canal + France
  • Tring Sport 1 HD
  • beIN Sports HD 1 English
  • TVP 1 HD
  • ServusTV HD
  • BT Sport 1 HD
  • Arena Sport 1 HD Croatia
  • Club RTL
  • M4 Sport HD Hungary
  • M. Liga de Campeones
  • RMC Sport 1
  • Polsat Sport Premium 1 HD
  • C More Sport 1 HD fin

معلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

تم اسناد مهمة التعليق إلى المعلق الجزائري “حفيظ دراجي” للتعليق على مباراة ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا 2023، عبر قناة belN Sports Premium 1، وقناة beIN 4K

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

تردد قناة beIN 4K HDR الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان

القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 11180
الاستقطاب: عمودي
الجودة: HD
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 2/3

حكم مباراة ميلان وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسناد مهمة تحكيم مباراة ميلان وإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى الحكم الإسباني”خيسوس خيل مانزانو”.

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

التقي ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا في ” 4 مباريات “، حيث التقى ميلان والإنتر للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا في نصف نهائي موسم 2002-2003 وانتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي 0-0 على ملعب الميلان وانتهت مباراة الاياب بالتعادل الايجابي 1-1 ليصعد الميلان إلى المباراة النهائية بأفضلية الهدف في أرض المنافس وتُوج الميلان بطلًا لدوري أبطال أوروبا في هذا الموسم، وتجدد اللقاء مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا بين الميلان والإنتر وذلك موسم 2004-2005، واستطاع الميلان تحقيق الفوز في المباراة الأولى على ملعبه 2-0 وفي مباراة الإياب كان ميلان متقدمًا بهدف اندريه شفشينكو حتى الدقيقة 70، ولكن تم ايقاف المباراة وأمر الحكم بإلغاء المباراة، وذلك بعد شغب جماهيري، لتُحتسب نتيجة اللقاء 3-0 لصالح الميلان.

ميلان 0-0 إنتر ميلان | موسم 2002-2003 | دوري أبطال أوروبا
ميلان 1-1 إنتر ميلان | موسم 2002-2003 | دوري أبطال أوروبا
ميلان 2-0 إنتر ميلان | موسم 2004-2005 | دوري أبطال أوروبا
ميلان 3-0 إنتر ميلان | موسم 2004-2005 | دوري أبطال أوروبا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

احصائية تاريخية لـ آخر 10 مواجهات بين ميلان وإنتر ميلان

مواجهات ميلان وإنتر ميلان في آحر ( 10 ) مباريات | فاز ميلان ( 3 ) | فاز الانتر في ( 5 ) | وتعادلا ( 2 )
سجل ميلان ( 9 أهداف ) | سجل الانتر ( 17 هدف )

ميلان 2-1 إنتر ميلان | موسم 2020-2021 | الدوري الايطالي
ميلان 1-2 إنتر ميلان | موسم 2020-2021 | كأس ايطاليا
ميلان 0-3 إنتر ميلان | موسم 2020-2021 | الدوري الايطالي
ميلان 1-1 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | الدوري الايطالي
ميلان 2-1 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | الدوري الايطالي
ميلان 0-0 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | كأس ايطاليا
ميلان 0-3 إنتر ميلان | موسم 2021-2022 | كأس ايطاليا
ميلان 3-2 إنتر ميلان | موسم 2022-2023 | الدوري الايطالي
ميلان 0-3 إنتر ميلان | موسم 2022 | كأس السوبر الإيطالي
ميلان 0-1 إنتر ميلان | موسم 2022-2023 | الدوري الايطالي

تشكيل ميلان المتوقع أمام إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يدخل نادي ميلان مباراة الليلة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

في خط الدفاع: مالك ثياو، فيكايو توموري، سيمون كاير، دافيد كالابريا

في خط الوسط: ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، إسماعيل بن ناصر، أليكسيس سالميكيرز

في خط الهجوم: إبراهيم دياز، أوليفييه جيرو.

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