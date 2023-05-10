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مشاهدة مباراة ميلان اليوم تويتر | يلا شووت الآن مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر الشوط الأول يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، يترقب عشاق الكرة العالمية مساء اليوم «الأربعاء» موعد مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة وكذلك تشكيل الفريقين.

مشاهدة مباراة ميلان اليوم تويتر | يلا شووت مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، سيشهد ملعب سان سيرو معقل فريق ميلان، المواجهة الحماسية بين الفريق المضيف وغريمه التقليدي إنتر ميلان، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تعرف بـ "ديربي الغضب".

ويترقب عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم هذه المواجهة المثيرة التي ستجمع بين الفريقين المتنافسين في الدوري الإيطالي، والذين يحظيان بتاريخ طويل وحافل من الصراع والتنافس المحموم. ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة النهائية من البطولة الأوروبية، وتأكيد تفوقه على منافسه التقليدي في هذه المواجهة الحاسمة.

دفعة قوية لميلان

ووصل البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، إلى فندق إقامة الروسونيري، قبل ساعات من الديربي المرتقب ضد إنتر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن لياو وصل إلى ميلان بعد ساعات قليلة من وصول الفريق، إذ أمضى الساعات الأولى من صباح اليوم، في مركز ميلانيلو حيث يخضع لفحوصات اللياقة قبل مباراة إنتر.

وصل اللاعب لياو إلى فندق "ميليا" وسط حشود من الجماهير والصحفيين، قبل أن يسرع بالدخول إلى فندق الفريق، ولا يزال اللاعب البرتغالي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة لاتسيو السبت الماضي، ولم يتأكد حتى الآن ما إذا كان سيشارك في مباراة اليوم أم لا، ويزداد الشعور بأنه من غير المرجح أن يكون في التشكيلة الأساسية.

وتقام مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يكون اللقاء حافلًا بالندية والإثارة.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في 16 مايو الحالي، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل فريق إنتر ميلان، في انتظار معرفة الفريق الذي سيتأهل إلى المرحلة النهائية من البطولة الأوروبية.

بث مباشر ميلان ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق إنتر ميلان بقوة لمواجهة ديربي الغضب أمام ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتوقع أن يدخل اللقاء بكامل عناصره باستثناء السلوفاكي ميلان سكرينيار الذي يعاني من إصابة طويلة الأمد، ومن المحتمل أن يغيب أيضًا اللاعبان دانيل دامبروسيو وروبين جوسينس اللذان لم يتم تضمينهما في التشكيلة الأساسية المعلنة من قبل المدرب سيمون إنزاجي.

من جانبه، يترقب فريق ميلان بتحسن حالة اللاعب البرتغالي رافائيل لياو، الذي يعاني من إصابة بسيطة، والتي إذا لم يتماثل للشفاء قبل المباراة فسيؤثر غيابه بشكل كبير على الفريق وسيفتقد القطعة المؤثرة في الهجوم، ومن المرجح أن يتم استبداله بالبلجيكي اليكسيس سايليمايكرز في التشكيل الأساسي، وسيتوقف خطورة الفريق على الإسباني براهيم دياز والفرنسي ثيو هرناندز اللذان سيكونان عناصر مهمة في الهجوم.

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التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمباراة ديربي الغضب:

ميلان: مايك ماينان - كالابريا - سيمون كيير - توموري - ثيو هيرنانديز - ساندرو تونالي - كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - إبراهيم دياز - أوليفيه جيرو - سايليمايكرز (رفائيل لياو).

إنتر ميلان: أندريه أونانا - درميان - أتشربي - باستوني - دينزل دومفريس - باريلا - كالهان أوجلو (بروزوفيتش) - مخيتاريان - ديماركو - إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

10 ألقاب أوروبية لميلان وإنتر

لا توجد سوى مدينة واحدة في العالم تُوج فيها فريقان ببطولة دوري أبطال أوروبا وهي ميلانو، التي حقق فيها ميلان وإنتر، معًا لقب دوري الأبطال 10 مرات (7 ميلان - 3 إنتر)، وسيتواجهان مساء اليوم الأربعاء، في بداية فصل جديد لتحديد المتأهل منهما إلى نهائي أكبر مسابقة أوروبية للأندية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر في دوري أبطال أوروبا

وتعود مواجهة ميلان وإنتر والتي تقام على مباراتين على ملعب جوزيبي مياتزا "سان سيرو" بالأذهان إلى العصر الذهبي الإيطالي لكرة القدم، إذ سبق أن تواجه الفريقان 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن إنتر ميلان من الفوز أبدًا على غريمة في أي من تلك المواجهات.

وتعود أول مواجهة في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2002-2003 في نصف النهائي أيضًا، ومنحت قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض (0-0) (1-1) بطاقة العبور لفريق ميلان إلى النهائي الذي فاز فيه على يوفنتوس في أولد ترافورد بإنجلترا.

أما المرة الثانية والأخيرة فكانت في موسم 2004-2005 فيما يُعرف بـ "دربي العار"، والذي تم إيقافه لمدة نصف ساعة بسبب أعمال الشغب في المدرجات، بعدما ألغى الحكم هدفًا لفريق إنتر ميلان في دور إقصائي وتحديدا ربع النهائي، حيث بلغ من خلاله ميلان أيضًا الدور نصف النهائي.

وجاء تاريخ مواجهات ميلان وإنتر في دوري أبطال أوروبا كالتالي

ميلان 0 - 0 إنتر - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2002-2003

إنتر 1 - 1 ميلان - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2002-2003

ميلان 2 - 0 إنتر - ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2004-2005

إنتر 0 - 3 ميلان - ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2004-2005