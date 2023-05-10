مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان يلا شوت بث مباشر بتاريخ 10-05-2023 دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان يلا شوت بث مباشر بتاريخ 10-05-2023 دوري أبطال أوروبا، تشهد بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023 مواجهة نارية بين فريقي ميلان وإنتر ميلان في نصف نهائي البطولة، حيث يتنافس الفريقان في ديربي الغضب على المستوى الأوروبي، وتستضيف ملعب "سان سيرو" المباراة الأولى بين الفريقين في العاصمة الإيطالية ميلانو، وذلك في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتترقب جماهير الكرة العالمية هذه المباراة المثيرة التي ستجمع بين الفريقين المتنافسين في الدوري الإيطالي، والذين يحظيان بتاريخ طويل من الصراع والتنافس المحموم. ومن المتوقع أن تكون المواجهة حافلة بالإثارة والندية، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة النهائية من البطولة الأوروبية.

وتجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء 16 مايو الحالي، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل فريق إنتر ميلان، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية لهذه البطولة العريقة.

وسيواجه الفريق الفائز من مواجهة ميلان وإنتر ميلان في نصف النهائي، الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في المباراة النهائية التي ستقام في تركيا الشهر المقبل. وستكون المنافسة شديدة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق حلم الفوز باللقب الأوروبي الأغلى والأهم في عالم كرة القدم.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر ميلان

تذاع مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة ميلان ضد إنتر ميلان

سيعلق حفيظ دراجي على أحداث مباراة ميلان وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم نحو مدينة ميلانو الإيطالية، حيث يتواجه فريقا ميلان وإنتر ميلان في بداية تحديد المتأهل للنهائي الكبير لدوري أبطال أوروبا. وتُعد ميلانو المدينة الوحيدة في العالم التي تمكن فيها فريقان من تحقيق لقب دوري الأبطال، حيث نجح كل من ميلان وإنتر في تحقيق اللقب على مدار تاريخ البطولة الأوروبية، وبلغت إجمالي الألقاب التي حققها الفريقان معًا عشر مرات، سبعة ألقاب لميلان وثلاثة لإنتر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

ويتنافس الفريقان اللذان يتشاركان ملعب "سان سيرو" على تحقيق حلم الوصول للمرحلة النهائية من البطولة الأوروبية، وذلك في مواجهة مرتقبة بين التنافس القوي والإثارة الكبيرة. وتشهد المباراة بداية فصل جديد من تحديد المتأهل للنهائي الكبير لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة النهائية لهذه البطولة العريقة.

تاريخ مواجهات ميلان وإنتر في دوري أبطال أوروبا

وتعود مواجهة ميلان وإنتر والتي تقام على مباراتين على ملعب جوزيبي مياتزا "سان سيرو" بالأذهان إلى العصر الذهبي الإيطالي لكرة القدم، إذ سبق أن تواجه الفريقان 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن إنتر ميلان من الفوز أبدًا على غريمة في أي من تلك المواجهات.

وتعود أول مواجهة في دوري أبطال أوروبا إلى موسم 2002-2003 في نصف النهائي أيضًا، ومنحت قاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض (0-0) (1-1) بطاقة العبور لفريق ميلان إلى النهائي الذي فاز فيه على يوفنتوس في أولد ترافورد بإنجلترا.

أما المرة الثانية والأخيرة فكانت في موسم 2004-2005 فيما يُعرف بـ "دربي العار"، والذي تم إيقافه لمدة نصف ساعة بسبب أعمال الشغب في المدرجات، بعدما ألغى الحكم هدفًا لفريق إنتر ميلان في دور إقصائي وتحديدا ربع النهائي، حيث بلغ من خلاله ميلان أيضًا الدور نصف النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

ميلان ضد انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويخوض إنتر ميلان اللقاء بكامل عناصره عدا السلوفاكي ميلان سكرينيار، المصاب لفترة طويلة، ولكن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة دانيل دامبروسيو والألماني روبين جوسينس، وهما على آي حال ليسا في تشكيلة المدرب سيمون إنزاجي الأساسية.

أما ميلان، فهو ما يزال يترقب تطور الحالة البدنية للبرتغالي رافائيل لياو، الذي قد يؤثر غيابه بشدة على الفريق وسيفقد القطعة المؤثرة في الهجوم.

وفي حال عدم مشاركته، فقد يكون بديله هو البلجيكي اليكسيس سايليمايكرز في التشكيل الأساسي، وستتمثل عناصر خطورة الفريق في الإسباني براهيم دياز والفرنسي ثيو هرناندز.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وإنتر

وفيما يلي التشكيل المتوقه لمباراة ديربي الغضب:

ميلان: مايك ماينان - كالابريا - سيمون كيير - توموري - ثيو هيرنانديز - ساندرو تونالي - كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - إبراهيم دياز - أوليفيه جيرو - سايليمايكرز (رفائيل لياو).

إنتر ميلان: أندريه أونانا - درميان - أتشربي - باستوني - دينزل دومفريس - باريلا - كالهان أوجلو (بروزوفيتش) - مخيتاريان - ديماركو - إيدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.