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مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 10 / مايو / 2023 فى دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 10 / مايو / 2023 فى دوري أبطال أوروبا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء 10 / مايو / 2023  فى دوري أبطال أوروبا، أكد النجم الفرنسي، أوليفيه جيرو، مهاجم فريق ميلان، أن فريقه يستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإنتر المصيرية في الديربي المرتقب المقرر إقامته اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحصة التدريبية لفريقه، قال جيرو: "إنها ديربي، إنها مباراة استثنائية، أحب اللعب في هذه المباريات، أنا فخور جدا بفريق ميلان الحالي، نتمنى أن نفعل أشياء عظيمة غدا، أنا متحمس جدا".

مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء

وأضاف جيرو: "في هذا النوع من المباريات، نحتاج إلى الجميع بنسبة 110٪، نحن نعلم أنه يمكننا القيام بأشياء عظيمة بصفاتنا وخصائصنا، ولكن يجب أن نكون جميعًا مشحونون بنسبة 110٪، وأحاول دائمًا أن أكون إيجابيًا وأريد تشجيع زملائي في الفريق".

وأكد جيرو أنه لا يمكن الاستهانة بأي فريق في هذا المستوى، قائلًا: "لا يجب أن تستهين بأحد، في هذا المستوى، أصغر التفاصيل تصنع الفارق، لدينا الطموح ونريد أن نؤمن به، ونعلم أنه يمكننا القيام بذلك ولكن هذا سيحدث خطوة بخطوة، سنرى ما سيفعله السيتي وريال مدريد، لكن في الوقت الحالي نركز على إنتر ونريد الفوز فقط".

وتابع جيرو حديثه بالحديث عن فريقه الحالي، قائلًا: "نحن نتحدث عن ناد استثنائي، العام الماضي لم أستطع أن أطلب أكثر من الفوز بالسكوديتو، أنا فخور جدًا بما نقوم به مع هذا الفريق، مع المدرب وطاقمه، سيكون مستحقًا للالتزام الذي وضعناه وسأكون فخورًا جدًا بالوصول إلى النهائي، سيكون الأمر رائعًا وأعتقد أن المشجعين يستحقونه".

ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء

ويذكر أن فريق ميلان يستعد بكل تركيز وجهد لمواجهة الإنتر في ديربي الميلانو المرتقب، حيث يسعى الفريقان للفوز وتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتأهل إلى المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مينيانخط الدفاع: دافيد كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري  - ثيو هيرنانديز.خط الوسط: ساندرو تونالي  - إسماعيل بن ناصر - رادي كورنيتش.خط الهجوم:  أليكس ساليميكيرز - أوليفيه جيرو- جونيور ميسياس.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

بينما جاء تشكيل الإنتر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: أونانا. 

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني ودومفيس. 

خط الوسط: باريلا، هاكان أوغلو وبروزوفيتش. 

ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم الأربعاء

يستعد ميلان الإيطالي لخوض أبرز "ديربي" محلي له منذ عقود بمواجهة القطب الثاني لمدينة ميلانو إنتر، حيث يلتقي اثنان من أعرق الأندية الأوروبية الأربعاء في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويترقب قطبا مدينة ميلانو مواجهتين مليئتين بالألوان والضوضاء والدراما في إحدى أبرز عواصم كرة القدم في القارة العجوز، مع الفصل الأول من المواجهة على ملعب "سان سيرو" قبل الثاني في 16 الشهر الحالي إيابًا على ملعب ""جوزيبي مياتسا"، للحصول على فرصة رفع حصيلة المدينة الإيطالية من الكؤوس الأوروبية إلى 22.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

وغاب ميلان وإنتر عن ساحة الأبرز أوروبيًا بخلاف طرفي المربع الذهبي الثاني الذي يجمع بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 14 مرة في رقم قياسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي المتألق في السنوات الاخيرة بفضل مدربه الاسباني بيب غوارديولا، إلا أن مباراة الأربعاء ستكون فريدة من نوعها من حيث الأجواء وتقام في أحد أكثر ملاعب كرة القدم إثارة.

ميلان وانتر ميلان بث مباشر يلا شوت 

ووصف الفرنسي بيار كالولو مدافع ميلان في حديث لوكالة "فرانس برس" ما يحصل في الديربي قائلًا: الأجواء في الملعب لا تُصدق... الجميع هنا من المشجعين، رجالًا ونساءً. الضغط موجود طوال الوقت، وعند وصولك إلى هنا لأول مرة، لا تشعر بكل هذه الأمور، ولكن بعد فترة تبدأ في الشعور بهذا الشغف. يمكنك أن تشعر أنها مباراة يمكن أن تغيّر موسمك.

ويرتبط مصير إنتر وميلان بالمسابقة القارية الأعرق أوروبيًا، إذ لم يتمكنا من حسم تأهلهما إلى دوري الأبطال العام المقبل على خلفية النتائج المخيبة للآمال في الدوري، حيث يحتل الأول المركز الرابع برصيد 63 نقطة ويليه الثاني في المركز الخامس بفارق نقطتين. ويتأخر الناديان على بُعد أميال عن نابولي المتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

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