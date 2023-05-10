بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ( يلا شوت )

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ( يلا شوت ) ، أكد النجم الفرنسي، أوليفيه جيرو، مهاجم فريق ميلان، أن فريقه يستحق التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإنتر المصيرية في الديربي المرتقب المقرر إقامته غدًا الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحصة التدريبية لفريقه، قال جيرو: "إنها ديربي، إنها مباراة استثنائية، أحب اللعب في هذه المباريات، أنا فخور جدا بفريق ميلان الحالي، نتمنى أن نفعل أشياء عظيمة غدا، أنا متحمس جدا".

وأضاف جيرو: "في هذا النوع من المباريات، نحتاج إلى الجميع بنسبة 110٪، نحن نعلم أنه يمكننا القيام بأشياء عظيمة بصفاتنا وخصائصنا، ولكن يجب أن نكون جميعًا مشحونون بنسبة 110٪، وأحاول دائمًا أن أكون إيجابيًا وأريد تشجيع زملائي في الفريق".

مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وأكد جيرو أنه لا يمكن الاستهانة بأي فريق في هذا المستوى، قائلًا: "لا يجب أن تستهين بأحد، في هذا المستوى، أصغر التفاصيل تصنع الفارق، لدينا الطموح ونريد أن نؤمن به، ونعلم أنه يمكننا القيام بذلك ولكن هذا سيحدث خطوة بخطوة، سنرى ما سيفعله السيتي وريال مدريد، لكن في الوقت الحالي نركز على إنتر ونريد الفوز فقط".

وتابع جيرو حديثه بالحديث عن فريقه الحالي، قائلًا: "نحن نتحدث عن ناد استثنائي، العام الماضي لم أستطع أن أطلب أكثر من الفوز بالسكوديتو، أنا فخور جدًا بما نقوم به مع هذا الفريق، مع المدرب وطاقمه، سيكون مستحقًا للالتزام الذي وضعناه وسأكون فخورًا جدًا بالوصول إلى النهائي، سيكون الأمر رائعًا وأعتقد أن المشجعين يستحقونه".

ويذكر أن فريق ميلان يستعد بكل تركيز وجهد لمواجهة الإنتر في ديربي الميلانو المرتقب، حيث يسعى الفريقان للفوز وتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، والتأهل إلى المرحلة النهائية من دوري أبطال أوروبا.

يخوض فريق إنتر ميلان المواجهة المرتقبة ضد جارهم اللدود فريق أي سي ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن فازوا في 5 مباريات تواليًا في مختلف المسابقات، سجّلوا خلالها 15 هدفًا، منها 10 بأقدام مهاجمين.

مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يلا وشت

ويأمل المدرب سيموني إنزاغي الخوض بفريقه بقوة وثقة إضافية، خاصة بعد تألق مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي عاد للتألق بعد تراجع مستواه منذ عودته إلى إيطاليا على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، حيث سجّل خمسة أهداف وصنع أربعة في جميع المسابقات منذ بداية أبريل.

ومن جانبه، يعاني فريق أي سي ميلان من الحالة البدنية لنجمه البرتغالي رافايل لياو، الذي أظهر في الأسابيع الأخيرة مدى أهميته في هجوم المدرب ستيفانو بيولي، إلا أنه سقط في فخ الإصابة في فخذه خلال الفوز على لاتسيو 2-صفر الأسبوع الماضي، مما يجعل مشاركته في المواجهة المرتقبة ضد جارهم اللدود غير مؤكدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

يذكر أن الفريقان سيواجهان بعضهما البعض في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو.

تشير الأرقام إلى أهمية نجم فريق ميلان البرتغالي رافايل لياو في أداء الفريق، حيث أنه غاب عن ثماني مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة أو لم يشارك فيها بشكل أساسي، وفاز ميلان بواحدة فقط منها.

بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

ويعد لياو من أبرز اللاعبين في فريق ميلان في المسابقات القارية، حيث بدأ كل مباراة في دوري أبطال أوروبا وكان حاسمًا في تجاوزه لنابولي في دور الـ 16، حيث انطلق بالكرة من منطقة جزاء فريقه وتجاوز 3 لاعبين ومرر كرة خلفية إلى زميله الفرنسي أوليفيه جيرو الذي سجل منها هدفًا.

ويتميز أداء لياو بشكل واضح بالاختلاف الذي يجلبه للفريق عندما يكون في حالة مزاجية جيدة، فمن دونه ستتضاءل فرص ميلان في مواجهة جارهم اللدود إنتر المتألق، حيث يشكل الجناح الأيسر، بجانب الفرنسي تيو هرنانديز، جزءًا مهمًا من طريقة هجوم الفريق.