بث مباشر مباراة ميلان اليوم | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة ميلان اليوم | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، تستضيف مدينة ميلانو الإيطالية مواجهة ديربي الغضب بين فريقي ميلان والإنتر في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في محاولة لنيل بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أصبحت الكرة الإيطالية الوحيدة في الدوريات الأوروبية التي ضمنت التواجد في اللقاء الختامي للمسابقة القارية للموسم الحالي.

وتأهل فريق ميلان إلى دور نصف النهائي بعدما تغلب على بطل الدوري الإيطالي نابولي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين، بعد الفوز في جولة الذهاب بهدف نظيف، قبل أن يتعادل إيابًا على ملعب مارادونا بهدف لكليهما.

فيما ارتقى فريق الإنتر إلى دور نصف النهائي بعدما تغلب على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5-2 في مجموع اللقاءين، إذ فاز في المباراة الأولى بهدفين نظيفين خارج الأرض، قبل أن يعود ويتعادل إيجابيًا على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3-3.

ويعد هذا اللقاء من أهم مباريات كرة القدم في العالم، ويحمل تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من 115 عامًا تقريبًا، حيث يتنافس الفريقان على الصدارة في الدوري الإيطالي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات ميلان ضد الإنتر

يستعد فريق ميلان لمواجهة غريمه التقليدي الإنتر في ديربي الغضب على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وتاريخيا، التقى الفريقان في 219 مباراة، وتمكن ميلان من الفوز في 81 مباراة والتعادل في 67، بينما فاز الإنتر في 71 لقاء. ونجح ميلان في تسجيل 283 هدفًا، بينما أحرز الإنتر 296 هدفًا في مرمى غريمه اللدود.

ويتفوق فريق ميلان في القيمة التسويقية بواقع 547 مليون يورو مقابل 534 مليون لصالح الإنتر. ويعتلي الثنائي رفائيل لياو ولاوتارو مارتينيز قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 80 مليون يورو لكل منهما.

وتعاني صفوف فريق ميلان من الإصابات، حيث تعرض رفائيل لياو لإصابة عضلية في مباراة لاتسيو الماضية في الدوري، وغادر على أثرها اللقاء في الربع ساعة الأولى. وقد تجهز المدير الفني ستيفانو بيولي البلجيكي أليكس ساليميكيرز لتعويض غياب نجمه في حال عدم لحاقه باللقاء.

ويسعى كل من ميلان والإنتر لختام الموسم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، علمًا بأن الأفضلية للروسونيري حتى الآن بفارق نقطتين عن الإنتر. وتأمل الجماهير الإيطالية في مشاهدة مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين اللذين يمتلكان تاريخًا عريقًا في كرة القدم.

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ومن المتوقع أن يخوض ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مينيانخط الدفاع: دافيد كالابريا - بيير كالولو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز.خط الوسط: ساندرو تونالي - إسماعيل بن ناصر - رادي كورنيتش.خط الهجوم: أليكس ساليميكيرز - أوليفيه جيرو- جونيور ميسياس.

بينما جاء تشكيل الإنتر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: دارميان، أتشيربي، باستوني ودومفيس.

خط الوسط: باريلا، هاكان أوغلو وبروزوفيتش.

إنزاجي يتحدث عن القمة

يستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة غريمه التقليدي، فريق أيه سي ميلان، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا. وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أشار مدرب إنتر، أنطونيو إنزاجي، إلى أن نتائج الفريق الأخيرة ساعدته على التحضير بأفضل صورة ممكنة لهذا الديربي الهام، وأنهم يدركون مدى أهمية هذه المباراة للناديين والجماهير.

وأكد إنزاجي على أهمية الشجاعة والتركيز في هذا الديربي، وأشار إلى أن الجماهير المذهلة للفريق ستكون حاضرة لدعم اللاعبين. وعن الفرق بين ديربي ميلانو وروما، أشار إلى أن كلاهما له شهرته وأهميته، وأن على الفريق التخلص من الخوف والتركيز على اللعب بأفضل طريقة ممكنة.

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وأضاف إنزاجي أن الفريق عانى من الإصابات خلال الموسم، وأنهم يلعبون دون بعض اللاعبين المهمين، ولكن عليهم تكرار الأداء الممتاز الذي قدموه في مباراة السوبر الإيطالي والفوز بالمباراة.

وأكد إنزاجي أن الفريق يعلم مدى أهمية هذا الديربي ونصف نهائي الأبطال، وأنه يريد التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة، وأنهم يحتاجون لتركيز عالي وشجاعة كبيرة للفوز بالمباراة.

وفيما يتعلق بغياب المدافع لياو عن فريق أيه سي ميلان، أشار إنزاجي إلى أنهم يعرفون صفات اللاعب وأنهم يستعدون لأي حالة، وأن الخطة الخاصة بالفريق لن تتغير بغيابه.

وختم إنزاجي حديثه بالشجاعة والتحدي، مؤكدًا أنهم لا يخشون هذا الديربي وسوف يلعبون بأفضل طريقة ممكنة بالقلب والعقل لتحقيق الفوز.

بيولي مدرب ميلان

في مؤتمر صحفي قبل مباراة الديربي بين فريقي إنتر وميلان، تحدث مدرب فريق ميلان ستيفانو بيولي عن حالة اللاعب لياو وإمكانية مشاركته في المباراة. وقال: "لياو سيحاول أن يضغط على نفسه قليلا، إذا كان قادرًا، فسوف يلعب، وإلا فلن يكون حتى على مقاعد البدلاء. يعتمد ذلك على صباح الغد، للجودة والخصائص التي يتمتع بها، يجب أن يكون جاهزا 100٪".

وفيما يتعلق بمواجهة الإنتر، وجه بيولي رسالة قوية للاعبي فريقه، حيث قال: "روح الفريق لم تفشل أبدًا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد". كما أشار إلى أنه سيعلم عن حالة لياو صباح اليوم التالي، وفي حال كان على ما يرام، سيتم استدعاؤه.

وتحدث بيولي أيضا عن أهمية المباراة، وقال: "إنه أصعب ديربي في هذه السنوات لأنه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن من الرائع أيضًا الاستعداد والتجربة واللعب، لقد حاولت أن أنقل العزيمة والتركيز، ولكن أيضًا السعادة".

وأضاف بيولي: "من الساعة 10 مساء إلى الساعة 12 مساء، سيتعين علينا تقديم أفضل ما لدينا للحصول على أفضل نتيجة، لكننا نعلم أنه يجب أخذ 180 دقيقة في الاعتبار". وأكد بأنه لم يقل أن الإنتر هو المرشح الأوفر حظًا، ولكنه يعتقد أنه يمكن لفريقه الفوز ضد أي فريق.

وفي الختام، أشار بيولي إلى أنه يأمل دائمًا في تقديم أفضل تشكيل لفريقه، وأن لياو له خصائص فريدة في الفريق، ولكن إذا لم يكن جاهزا، فلديهم لاعبون آخرون يمكنهم اللعب بنجاح.