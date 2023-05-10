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يلا شوت .. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا اليوم YALLASHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا كورة لايف اليوم YALLASHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا كورة لايف اليوم YALLASHOOT ، ويدخل الفريقين مواجهة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز حيث يطمح كلاً منهما في الصعود إلى نهائي البطولة القارية.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا اليوم YALLASHOOT، بث مباشر مباراة إنتر ميلان وميلان، يستضيف نادي ميلان نظيره إنتر ميلان اليوم 10 مايو 2023، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا".

وسبق وأن واجه إنتر ميلان نظيره ميلان في الموسم الحالي مرتين، في بطولة الدوري الإيطالي، انتهت الأولى بفوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والثانية تغلب بها إنتر بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

 مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا اليوم YALLASHOOT، فريق إنتر ميلان نجح في عبور نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة هدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية، وكان روميلو لوكاكو سجل هدف النيراتزوري الوحيد في لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو.

واصطدم إنتر بمواجهة أخرى مع فريق برتغالي جديد وهو بنفيكا في دور ربع النهائي، وتفوق عليه النيراتزوري بثنائية في الذهاب، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بإيطاليا بالتعادل الإيجابي والتي شهدت تسجيل 6 أهداف.

أما نادي ميلان فقد تفوق على نظيره توتنهام هوتسبر الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة هدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وسجل هدف الروسونيري الوحيد، براهيم دياز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

واضطر لملاقاة مواطنه نابولي في الدور ربع النهائي، وتغلب عليه بهدف إسماعيل بن ناصر في الذهاب، قبل أن يتعادل في الإياب بهدف في كل شبكة.

بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 10 مايو على ستاد سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

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