مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم 10-05-2023 في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم 10-05-2023 في دوري أبطال أوروبا، مباراة ميلان ضد انتر ميلان ac milan vs inter مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 على أرضية ملعب استاد سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، في ذهاب الدور نصف النهائي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

كورة اون لاين مباراة ميلان وإنتر ميلان

يستضيف ملعب سان سيرو المباراة التي تجمع بين فريقي أي سي ميلان وإنتر ميلان، غدًا الأربعاء، وذلك في إطار منافسات مباريات الذهاب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، من خلال العروض التي يقدمها الفرق الإيطالية لهذا العام في أوروبا، سيقرر ديربي ميلان الآن أن يتقدم أحد فريقي مدينة ميلانو إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، ثم يأخذ الفائز مكانه في النهائي الذي سيُقام أوائل الشهر المقبل، حيث سينتظر الفريق الفائز بين حامل اللقب ريال مدريد أو بطل الكرة الإنجليزية مانشستر سيتي في اسطنبول، ولا يزال اثنان من خمسة فرق في الدوري الإيطالي يقفان في المنافسة القارية، حيث يلعب الميلان وإنتر الديربي الرابع لهذا الموسم هذا الأسبوع، حيث سجل كلا الفريقين انتصارًا واحدًا في الدوري لكل منهما، حيث فاز الروسونيري بنتيجة 3-2 في سبتمبر، في حين تفوق النيرازوري بنايحك 1-0، كما فاز الإنتر في كأس السوبر الإيطالي، ميلان الذي نزع لقب الدوري الإيطالي من الإنتر العام الماضي، تم خطف اللقب منه بعد فوز فريق مدينة الجنوب نابولي بالسكوديتو، وقد تأهل ميلان للدو الإقصائي بعد احتلاله مركز الوصيف في المجموعة الخامسة، حيث تحسن آداءه عن الخروج من مرحلة المجموعات في عام 2021، والذي جاء بعد غياب دام سبع سنوات عن المنافسة.

مباراة ميلان وإنتر ميلان كورة اون لاين

على الجانب الآخر، في حين استمر الميلان في إهدار النقاط محليًا والآن يتتبع إنتر بنقطتين في ترتيب الدوري، فإن فريق المدرب سيموني إنزاجي يتمتع مؤخرًا بأعلى مستوى له هذا الموسم، وسيبدأ مباراة الذهاب يوم الأربعاء على خلفية الفوز بخمس مباريات، منذ تعادل صعب بنتيجة 3-3 مع بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تمكنوا من الفوز على كل من إمبولي ولاتسيو وفيرونا وروما من خلال التسجيل 14 مرة وتلقي هدف واحد فقط، بالإضافة إلى الفوز في ديربي إيطاليا على يوفنتوس في كأس إيطاليا، هذا السجل لا يخفي تمامًا كفاح النيرازوري من أجل المحافظة على الاتساق في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث تعرضوا للكثير من الهزائم، حيث خسروا 11 مرة بالفعل وما زالوا يحصلون على المركز الرابع، مع عودتهم إلى مسابقة الأندية الأولى في أوروبا، ومع ذلك، لا يمكن الشك في تفوقهم في مسابقات الكأس، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا، حيث سيواجه فيورنتينا في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد تأهل إنتر من مجموعة صعبة في دوري أبطال أوروبا تضم أيضا بايرن ميونيخ وبرشلونة، مما أدى إلى القضاء على الأخير للتأهل لدور ال16 لملاقاة فريق بورتو البرتغالي.

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موعد مباراة ميلان وانتر ميلان

ينطلق ديربي الغضب بيت ميلان وانتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023 مساء اليوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 على أرضية ملعب سان سيرو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.