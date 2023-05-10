بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ميلان وانتر في يلا شوت اليوم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة ميلان وانتر في يلا شوت اليوم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، بث مباشر لـ مباراة ميلان ضد انتر ميلان في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 وهى مباراة دربي الغضب التي ينتظرها الكثيرون حول العالم.

تأتي المباراة بين ميلان وجاره انتر ميلان ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي (المربع الذهبي) من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

تقام مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ميلانو الإيطالية.

كان ميلان قد تخطى في دور الثمانية فريق مواطنه نابولي بالفوز عليه ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين 2-1 بينما تغلب الإنتر على فريق بنفيكا بنتيجة 5-3 بمجموع مباراتي الذهاب والعودة أيضًا.

وتعد المباراة واحدة من أشهر اللقاءات عالميًا في عالم الساحرة المستديرة عبر التاريخ وهى المعروفة عالميًا بـ «ديربي الغضب» بين الجارين اللدودين ميلان والإنتر ميلان.

وتقام المباراة بين ميلان والإنتر على أرض ملعب استاد «جوزيبي مياتزا» سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية وسط حضور كبير من جماهير الفريقين من مختلف بقاع إيطاليا والعالم.

ويترقب عشاق الكرة العالمية مساء اليوم «الأربعاء» موعد مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لهذه المباراة المهمة وكذلك تشكيل الفريقين.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة ميلان ضد إنتر ميلان من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيرها من التفاصيل الخاصة بهذه المواجهة النارية الصعبة.

موعد مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لـ مباراة ميلان ضد الإنتر اليوم

يتم بث مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة الأوروبية.. ويتم بث مباراة ميلان اليوم عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

15 قناة عالمية تنقل مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

Canal + France

Tring Sport 1 HD

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 1 HD

Arena Sport 1 HD Croatia

Club RTL

M4 Sport HD Hungary

Liga de Campeones

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

C More Sport 1 HD fin

beIN 4K HDR

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

معلق مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان ضد الإنتر اليوم في دوري أبطال أوروبا

ينتظر أن يخوض ميلان مباراة إنتر ميلان بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: مايك ماينان. اللاعب.

خط الدفاع: مالك ثياو وفيكايو توموري وسيمون كاير ودافيد كالابريا.

في خط الوسط: ساندرو تونالي ورادي كرونيتش وإسماعيل بن ناصر وأليكسيس ساليمايكيرس.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز وأوليفييه جيرو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

تشكيل إنتر ميلان ضد ميلان اليوم الأربعاء

ينتظر أن يخوض الإنتر مباراة ميلان بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: أليساندور باستوني وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وفيدريكو ديماركو.

في خط الوسط: هاكان كالهانجولو ونيكولو باريلا ودينزل دومفريز وهنريك مخيتريان.

في خط الهجوم: إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

تفاصيل مباراة ميلان ضد الإنتر في دوري أبطال أوروبا

تعتبر المباراة مواجهة بين فريقين الإنتر وميلان يعرفان بعضهما البعض جيدا ولديهما تاريخ طويل وحافل من الصراع مما جعل المواجهة بينهما واحدة من أشهر اللقاءات العالمية في عالم الساحرة المستديرة واستحقت لقب «ديربي الغضب».

ويعول ميلان على حارسه الفرنسي مايك ماينان في التصدي لهجوم الإنتر الرهيب بوجود دجيكو ومارتينيز ولوكاكو.

ولعب ماينان، دورا كبيرا في عودة ميلان لمنصات التتويج، وقاد الفريق في الموسم الماضي لحصد لقب الدوري الإيطالي.

وشارك ماينان هذا الموسم في 23 مباراة، واستقبل 20 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 9 مباريات.