الآن بث مباشر مباراة ميلان اليوم : مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم

الآن بث مباشر مباراة ميلان اليوم: مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر يلا شوت اليوم ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) لمشاهدة مباراة آي سي ميلان وانتر، مساء اليوم الأربعاء 10 مايو، وذلك لحساب فعاليات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة انتر ميلان وميلان بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحايدة عشر بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة إنتر ميلان ضد ميلان على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان وميلان، يستضيف نادي ميلان نظيره إنتر ميلان اليوم 10 مايو 2023، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا".

وسبق وأن واجه إنتر ميلان نظيره ميلان في الموسم الحالي مرتين، في بطولة الدوري الإيطالي، انتهت الأولى بفوز ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والثانية تغلب بها إنتر بهدف دون رد.

مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

فريق إنتر ميلان نجح في عبور نظيره بورتو البرتغالي بنتيجة هدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب بدور الثمانية، وكان روميلو لوكاكو سجل هدف النيراتزوري الوحيد في لقاء الذهاب على ملعب سان سيرو.

واصطدم إنتر بمواجهة أخرى مع فريق برتغالي جديد وهو بنفيكا في دور ربع النهائي، وتفوق عليه النيراتزوري بثنائية في الذهاب، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بإيطاليا بالتعادل الإيجابي والتي شهدت تسجيل 6 أهداف.

أما نادي ميلان فقد تفوق على نظيره توتنهام هوتسبر الإنجليزي في دور الستة عشر بنتيجة هدف دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب، وسجل هدف الروسونيري الوحيد، براهيم دياز.

واضطر لملاقاة مواطنه نابولي في الدور ربع النهائي، وتغلب عليه بهدف إسماعيل بن ناصر في الذهاب، قبل أن يتعادل في الإياب بهدف في كل شبكة.

بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر لمباراة ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها اليوم الأربعاء 10 مايو على ستاد سان سيرو "جيوزيبي مياتزا"، وتنطلق مباراة ليفربول وفولهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

صدام مرتقب يجمع بين الغريمين الإيطاليين في ديربو ميلانو الذي سيكون هذه المرة بنهكة أوروبية في البطولة الأعرق على مستوى القارة، حيث سيتصارع الفريقين في المواجهة التي تقام على مباراتين من أجل خطف أحدهما بطاقة العبور للدور النهائي.

وتعود هذه المواجهة الأوروبية بين الفريقين من جديد بالأذهان للعصر الذهبي الإيطالي للعملاقين، حيث تقابلا 4 مرات في ديربي ميلانو لم يحقق الإنتر أي انتصار على ميلان في دوري الأبطال في ذلك العصر.

وكانت أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023م في نصف النهائي، وتأهل ميلان للدور النهائي بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في الذهاب وبهدف لكل منهما في الإياب يتمنح قاعدة الهدف بهدفين بطاقة العبور لميلان.

وفي المرة الثانية وهي تعتبر الأخيرة حتى وقتها هذا، حيث كانت موسم 2005/2004م في ربع النهائي وحسم ميلان العبور لنصف النهائي بعد الفوز على ميلان بخماسية نظيفة في مجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا.

ويعتبر التفوق التاريخي لميلان في ديربي الغضب بأوروبا أمر مميز بالنسبة للفريق الذي سوف يعطيه دفعة كبيرة لهذه الموقعة لكي يحاول تقديم أفضل أداء ممكن لكي يحاول تسهيل أمورة قبل موقعة الإياب كونها على أرض الفريقين ووسط جمهورهما.

وتظهر كتيبة ميلان في البطولة الأوروبية بأداء جيد منذ بدايتهان منذ أن تأهل من دور المجموعات وهو في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان| اضغط هنــــا

وفي الأدوار الإقصائية تمكن ميلان من تجاوز عقبه توتنهام الإنجليزي بدور الـ 16 بالفوز عليه بهدف نظيف بمجموع المباراتين، وبعدها نجح الروسينيري في الفوز على نابولي بطل الكالتشيو بهدفين لهدف في مجموع اللقاءيتن ذهابًا وإيابًا في ربع النهائي ليصطدم بالإنتر.

واستعد إيه سي ميلان لهذا الديربي بكل قوة وتركيز تام، حيث يأمل بأن يقدم أداء ممير يخطف من خلاله الفوز ويقترب من الدور النهائي من أجل المنافسة بقوة على اللقب، كونه يعتبر ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للألقاب بواقع 7 ألقاب بعد ريال مدريد بواقع 14 مرة.

على الجانب الأخر، يعيش إنتر ميلان أفضل فتراته الفنية قبل موقعة الديربي بدوري الأبطال، فهو تمكن من الوصول للدور النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه على يوفنتوس، وبعدها حقق 3 انتصارات متتالية في بطولة الدوري المحلي وهذا يعطي الفريق معنويات مرتفعة للاعبين.

وفي البطولة الأوروبية كان الفريق قد قدم أداء مميز في دور المجموعات، حيث تمكن من الوصول لهذا الدور بعدما بدأ مشواره في دور المجموعات بتأهله في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط والتي كانت تضم برشلونة وبايرن ميونخ.

وفي الأدوار الإقصائية، قابل إنتر ميلان بورتو البرتغالي في دور الـ 16 من البطولة وحقق الفوز عليه بهدف نظيف في مجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا، ومن ثم وصل لنصف النهائي عقب الانتصار على بنفيكا في ربع النهائي بهدفين لهدف في مجموع المباراتين.

وتدخل كتيبة المدير الفني سيمون إنزاجي اللقاء بكل قوة وبمعنويات مرتفعة وثقة عالية وبنفس الوقت حذر شديد، حيث يأمل الفريق بالظهور بصورة مميز تيلق به يسعى من خلالها الخروج بنتيجة إيجابية ترضيطموحاته قبل موقعة الإياب وتقربه من الدور النهائي، حيث يمتلك النيراتزوري 3 ألقاب أوروبية بالشامبيونز ليغ ويبحث عن الرابع.

تشكيل ميلان ضد إنتر

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: دافيد كالابريا، سيمون كيير، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

الوسط: راضي كرونيتش، ساندرو تونالي، براهيم دياز، إسماعيل بن ناصر، أليكسيس ساليمايكيرس.

الهجوم: أوليفييه جيرو.

تاريخ مواجهات ميلان والإنتر

إلتقى إنتر ميلان بنظيره ميلان في 219 لقاء من قبل بجميع المسابقات، شهد تفوق النيراتزوري في 81 لقاء، وحقق ميلان الانتصار في 71 مباراة، وحضر التعادل في 67 مباراة بين الفريقين.