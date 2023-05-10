استعلم الآن .. رابط معرفة بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردن 2023 عبر exams.moe.gov.jo

استعلم الآن.. رابط معرفة بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردن 2023 عبر exams.moe.gov.jo

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بوابة الفجر

رابط معرفة بطاقات الجلوس لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردن 2023 عبر exams.moe.gov.jo، بعد إعلان وزارة التعليم في الأردن عن توافر أرقام جلوس الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، زاد البحث عن هذه الأرقام من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة في الأردن، فالحصول على الرقم المركب الخاص بجلوس الطالب في الامتحانات النهائية يعد أمرًا هامًا للغاية قبل بدء الامتحانات، ويمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة الأردنية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية للطالب وتاريخ الميلاد واسم المدرسة التي يدرس بها الطالب.

وبعد إدخال هذه البيانات، يتمكن الطالب من الحصول على الرقم المركب الخاص بجلوسه في الامتحانات النهائية، والذي يعد من أهم الأشياء التي يحتاجها الطالب قبل بدء الامتحانات، ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عملية الاستعداد للامتحانات النهائية، وتوفير مصادر موثوقة للطلاب للحصول على المعلومات اللازمة، وهذا يعكس الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في الأردن لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتسهيل عملية الاستعداد للامتحانات النهائية بكل يسر وسهولة.

موعد امتحانات الثانوية العامة في الأردن

أعلنت وزارة التعليم في الأردن عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة الأردنية للعام الدراسي 2023، حيث سيبدأ الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو وستستمر حتى الثلاثاء الموافق 25 يوليو، وأشارت الوزارة إلى أن دورة امتحان الثانوية العامة الأولى ستبدأ في تمام الساعة 10 صباحًا، فيما ستبدأ الدورة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، وذلك وفقًا لجدول معد من قبل وزارة التربية والتعليم في الأردن.

وتأتي هذه الإعلانات في إطار التحضيرات الجارية لامتحانات الثانوية العامة في الأردن، والتي تعتبر من أهم الاختبارات التي يجتازها الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي، حيث تحدد نتائجها مصير الطلاب في الحصول على فرص الدراسة الجامعية والوظيفية في المستقبل.

وتعمل وزارة التربية والتعليم في الأردن على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتسهيل عملية الاستعداد للامتحانات النهائية بكل يسر وسهولة، حيث تقوم بتوفير الموارد اللازمة والدعم اللازم للطلاب والمعلمين، وتهدف إلى تحقيق أعلى معدلات النجاح والتفوق للطلاب في امتحانات الثانوية العامة.

رابط ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 الاردن

أعلنت وزارة التعليم الأردنية عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة لجميع الطلاب والطالبات الأردنيين، حيث يعد رقم الجلوس من الأشياء الأساسية والمهمة لدخول الطالب أو الطالبة للجنة الامتحان ومن ثم الحصول على النتائج.

ويمكن لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة الأردنية الاستعلام عن أرقام جلوسهم بالاسم عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية:

  1. زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية exams.moe.gov.jo..
  2. النقر على الرابط المتاح للاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة.
  3. إدخال الاسم الثلاثي واسم المدرسة التي يدرس بها الطالب أو الطالبة.
  4. الضغط على زر البحث.
  5. سيتم عرض رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة على الشاشة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عملية الاستعداد للامتحانات النهائية وتوفير مصادر موثوقة للطلاب للحصول على المعلومات اللازمة، ويعكس الجهود التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في الأردن لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتسهيل عملية الاستعداد للامتحانات النهائية بكل يسر وسهولة.

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