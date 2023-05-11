أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 11-5-2023

مع متابعة أسعار مواد البناء نجد أن أسعار الحديد شهدت ارتفاع كبير خلال العام الجاري خاصة بعد إعلان حديد عز عن بلوغ سحر الحديد مستوي 40 ألف جنيه تسليم أرض المصنع ليصل بعد سعر النولون عند تجار التجزئة لنحو 42 ألف جنيه، وفى سوق مواد البناء يقود ذلك سعر باقى أسعار المصانع الأخري، وتزايدت أيضا أسعار الأسمنت خلال نفس الفترة.

أسعار الحديد اليوم



سعر حديد عز 40،000 جنيه.

سعر حديد المصريين 39،800 جنيه.

سعر حديد بشاي 39،800 جنيه.

سعر حديد العتال 39،500 جنيه.

سعر حديد عطية 39،400 جنيه.

سعر حديد سرحان 39،500 جنيه.

سعر حديد المراكبي 39،500 جنيه.

سعر حديد الكومي 39،600 جنيه.

سعر حديد المعادي 39،700 جنيه.

سعر حديد العشري 39،500 جنيه.

سعر حديد بيانكو 39،000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 39،500 جنيه.

سعر حديد الجارحي 38،760 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم



أسمنت المسلح 1960 جنيه.

أسمنت النصر 1940 جنيه.

اسمنت الممتاز 1960 جنيه.

اسمنت التعمير 1870 جنيه.

اسمنت النهضة 1820 جنيه.

اسمنت وادي النيل 1860 جنيه.

سمنت المخصوص 1960 جنيه.

اسمنت سيناء 42.5. 1870 جنيه.

اسمنت المنيا 1890 جنيه.

أسمنت المصريين 1770 جنيه.

اسمنت الصعيد 1800 جنيه.



أسعار الأسمنت الأبيض



سعر اسمنت الأبيض العادة 3300 جنيه.

سعر اسمنت سوبر سيناء 3150 جنيه.

سعر اسمنت سوبر رويال 3150 جنيه.

سعر اسمنت رويال العادة 3150 جنيه



أسعار الأسمنت اليوم



أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت المسلح 1960 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت النصر 1940 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت الممتاز 1960 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت التعمير 1870 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت المنيا 1890 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت المصريين 1770 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت الصعيد 1800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت اسيوط 1800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت النهضة 1820 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت وادي النيل 1860 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت المخصوص 1960 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت سيناء 42.5 1870 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت السهم 1840 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت المعلم 1860 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت حلوان 2000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت السويدي 2000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت الاسكندرية (الماكس) 2020 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم.. سعر اسمنت العامرية عادة 2020 جنيه.

