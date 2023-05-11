ننشر أسعار الذهب اليوم في الإمارات

ننشر لكم في السطور التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني التفاصيل الكاملة حول أسعار الذهب اليوم في الإمارات، حيث يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أسعار الذهب في الإمارات مما جعل العبارة تتصدر تريند جوجل، حيث يحاول الأشخاص الاطلاع على أسعار الذهب بعد الارتفاع الآخير، وعن أسعار الذهب في الإمارات إليكم ما يلي:

أسعار الذهب في الإمارات عيار 24

سجل الذهب، اليوم الخميس، في الإمارات العربية المتحدة لعيار 24، سعر 252.75 درهم للجرام، مع بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في الإمارات عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 سعر 231.75 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات عيار 21

وعن جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 221.25 درهم

أسعار الذهب في الإمارات عيار 18

فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 189.50 درهم

أسعار الذهب في الإمارات عيار 14

أما عيار 14 قدر بـ 147.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات عيار 12

وعن عيار 12 فمن المفترض أنه يسجل اليوم الخميس نحو 126.25 درهم.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 7.864 درهم داخل الإمارات

سعر جنيه الذهب

سعر جنيه الذهب نحو 1.770 درهم، وسعر كيلو الذهب نحو 252.857 درهم.

أسعار الذهب أمس في الإمارات بداية من عيار 42 وحتى 12

سعر جرام الذهب عيار 24 239.92 درهم $65.34 دولار.

سعر الذهب عيار 22: 219.93 درهم $59.89 دولار.

سعر الذهب عيار 21: 209.94 درهم $57.17 دولار.

سعر الذهب عيار 18 : 179.95 درهم $49.00 دولار.

سعر الذهب عيار 14: 139.96 درهم $38.11 دولار.

سعر الذهب عيار 12: 119.96 درهم $32.67 دولار.

سعر أوقية الذهب: 7،462 درهم $2،032 دولار.

سعر جنيه الذهب: 1،680 درهم $457.37 دولار.

سعر كيلو الذهب: 239،924 درهم $65،338 دولار.

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية، على نشر أسعار الذهب اليوم بدولة الإمارات، وفقا لأسعار البورصة العالمية لخاصة بالذهب.