جدول امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

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الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

انطلق ماراثون امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائى بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 الترم الثاني الدور الأول، اليوم الخميس الموافق 11 مايو، وجاء هذا وفقا للجدول المعتمد من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

وبدأ الطلاب اليوم تأدية امتحان مادة اللغة العربية، ومن المنتظر أن يؤدي الطلاب  في الصف السادس الابتدائي السبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، أما الأحد يوم 14 مايو من المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، ويوم الإثنين من المنتظر أن يؤدي الطلاب يوم 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الصف الثاني الإعدادي 

ومن جهتهم، يواصل طلاب صفوف النقل بالمحافظة، اليوم، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانهم في مادة الهندسة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

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