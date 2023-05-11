مصرع سيدة في حريق نشب داخل منزل بالمنيا

لقيت اليوم الخميس، سيدة مصرعها، إثر نشوب حريق هائل داخل منزل بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب ماس كهربائي، وتم التحفظ علي الجثة بالمستشفي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية للمعاينة والفحص.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل منزل "مفضل.م.ح" بالوحدة المحلية لقرية أبيوها في مركز أبوقرقاص.

وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن مصرع "فتحية.م.ح" 65 عاما، شقيقة صاحب المنزل، متأثرة بإصابتها بحروق متنوعة بأنحاء الجسم.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي، وانتقل رجال المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، وبالفحص تبين وجود خسائر مادية عبارة عن احتراق سقف الطابق الأرضي، ومقام بالوح والعروق الخشبية.

وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.