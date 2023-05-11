نتائج قبول وزارة الدفاع 1444 في المملكة عبر بوابة التجنيد الموحد

تم إصدار إعلان من قِبَل الإدارة العامة للقبول والتجنيد الموحد التابعة لوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، يعلن عن نتائج القبول والشروط المبدئية للدخول في الخدمة العسكرية لعام 1444، وقد تم إرسال دعوات لجميع المرشحين المقبولين بصورة مبدئية، تطلب منهم حجز موعد لإجراء مقابلة شخصية لاستكمال جميع الوثائق والمستندات اللازمة، وذلك لإتمام عملية القبول النهائي في الوظائف الشاغرة والمتاحة في الخدمة العسكرية، فيما يلي، سنوضح نتائج قبول وزارة الدفاع لعام 1400 في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بوابة التجنيد الموحد.

الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع في عام 1444

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن نتائج الأشخاص المقبولين بصورة مبدئية في الوظائف العسكرية، وقامت بإرسال رسائل نصية تحتوي على هذه النتائج إلى الأرقام الهواتف التي تم تسجيلها في بوابة التجنيد الموحد، ولمعرفة هذه النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اولا قم بالدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد بوزارة الدفاع.

ثانيا قم بالتسجيل عن طريق إدخال البيانات الخاصة بك.

ثالثا تبحث عن كلمه نتائج القبول ثم اضغط عليها.

رابعا إذا تم قبولك فسوف تجد رساله تخبرك بذلك.

خامسا بعد مشاهده رسالة القبول يجب عليك حجز موعد من أجل استكمال باقي عمليات الترشيح والقبول.

الشروط الخاصة التي يجب توافرها في القبول لوظائف وزاره الدفاع السعوديه لعام 1444

قامت الوزارة بتحديد عدة شروط يجب ان تتوافر للأشخاص المتقدمين من اجل قبولهم في هذه الوظائف الشاغرة وهي كالاتي: