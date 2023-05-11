محمد أكرم دياب يكتب: استثمار "العفريتة"

تلك البدلة الزرقاء التي تختلتف في مسامها لتصميمها، فهي عادة لا تتكون من قطعتين، في التفصيل يعتمد صانعها على سوستة لسهولة الارتداء، عرفت كملابس للعمال منذ القرن الثامن عشر، ظهرت في اول تصوير سينميائي وجسدت العمال في المصانع بثورة أوروبا الصناعية، ثم جسدت عمالة في تركيب خطوط السكة الحديد في دول الاحتلال البريطاني والفرنسي، غالبا ما تشير إلى التعمير وليس الإنتاج وحده، اثرها يبقى لاجيال قادمة قبل مرتديها، العفريتة قد تكون رمز لفكر تنويري يشجع على العمل لتنفيذ إرادة الله في أرضه.

لم تختفي العفريتة كغيرها من الملابس التي تطور بتتالي الزمان لكنها ظلت الملابس الرسمية التي تشير إلى التزام العامل وحرفيته، أيضا وضعت على أولويات الفكر الجديد لوزارة الداخلية في انطلاقتها لتطوير السجون لمراكز اصلاح وتأهيل تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتتناسب مع حقوق الانسان وتوفر للنزيل معيشة ادمية تحقق له مزيد من الفرص داخل المراكز وعقب خروجه.

فرصه داخل مراكز التأهيل الجديدة تختلف عن سابق عهدها التي كانت تحت مسمى "السجون"، فالاخيرة كانت دون ادراك تضيف اليه سلوكيات إجرامية جديدة تعززها بيئة دون إنتاج وزنازين ضيقة ونظام معيشة غير ادمي وتجمعات لجرائم مختلفة الأنواع، اما الحديثة فبنيت بعد دراسات لتلك النقطة التي أدركت ان تغيير السلوك لا بد له من تعديل البيئة كاملة لضمان التحول الامن إلى شخصية سوية تعمل على تقدم محيطها والمجتمع.

ولتكوين تلك الشخصية لا بد من دفعة جديدة لها نحو الإنتاج وذلك بعد نجاح وزارة الداخلية في تغيير البيئة، لكن الإنتاج كما نعرف هوايات فهناك من يتربح من فنه واخر يجد الأرباح في الزراعة و غيره في حرفة وغيره في التجارة، اما كرؤية إدارية للمنظومة كاملة يكمن التحدي في توفير البيئة الإنتاجية المناسبة لكل تلك الهوايات التي ان وفرتها ستجني صناعة الانسان الجديد بجانب الاستثمار الذي سيوفر له الأمان.

الإدارة لفكر جديد لمراكز الإصلاح والتأهيل تحت توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تمكنت من رؤية تلك المعادلة التي فكرت على أساسها في تنفيذ المشاريع الخاصة لعمل النزلاء، بداية من الفن وأصحابها من بينهم ضمت المراكز الجديد مرسم وأماكن مخصصة للحرف الإبداعية، بنت منطقة مخصصة للعزف وتكون كورال غنائي، اما الرياضات التي تعد انتاج أيضا وفرت ملاعب بمستوى يؤهل لتكوين فرق رياضية منافسه في العاب عدة بينها كرة القدم.

اما المشاريع فكانت ادارتها واعية بتوفير عدد كبير منها يوفر انتاج اكبر فيحقق استثمار يزيد عن المخطط، فشملت تلك المشاريع الإنتاج الداجني والحيواني والزراعي في ارقام بسيطة رصدناها اثناء زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، نجد صدنا مزارع مفتوحة وصواب زراعية، بالإضافة إلى مزارع إنتاج حيواني 3 آلاف رأس عجول وماشية، وعنابر دواجن تضم 250 ألف كتكوت، وعنابر بياض، بطاقة إنتاجية 100 ألف بيضة يوميا.

خلال تلك الرحلة اكتشفنا فيها البداية للاستثمار من داخل الاسوار، الخطوة الأولى لصناعة العفريتة التي سيرتديها النزلاء المنتجين في ذلك المصنع الكبير الذي يقع على بعد امتار من مستشفى المركز والذي يضم ١٦٠ ماكينة لعمل عدد كبير من السجناء إضافة إلى تعليم الحرفة لاى نزيل يرغب في ذلك تساعده في بداية جديدة فور انتهاء مدته العقابية، فضلا عن انتاج العفريتة فهو ينتج الملابس الخاصة بأفراد وزارة الداخلية وقد تكون هناك خطة لانتاج الملابس المدنية كما يفعل قطاع انتاج الأساس، استثمار العفريته تتوزع عوائده قبل الإدارة على مرتديها بمرتبات يمكنه تحويلها إلى زويه خارج الاسوار حتى ينهى رحلته داخلها ويصل إلى تجمعهم بأمان.