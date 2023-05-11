مجموعة إيطالية توقع عقد لتصميم وبناء خط سكة حديد بـ "نيوم" بـ 1.4 مليار يورو

وقعت المجموعة الإيطالية متعددة الجنسيات "ويبلد" (Webuild)، في مشروع مشترك مع شركة "شبه الجزيرة للمقاولات" السعودية "ساجكو"، عقدًا قيمته نحو 1.4 مليار يورو لتصميم وبناء خط سكة حديد فائق السرعة بطول 57 كيلومترًا بمدينة نيوم بطول الساحل الشمالي للبحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ومن المقرر ان يقوم المشروع المشترك، بقيادة المجموعة الإيطالية "ويبلد" بتصميم وبناء جزء كبير من "Connector"، خط السكك الحديدية الذي سيربط "أوكساجون"، المركز الصناعي المتقدم في نيوم، بالمدينة المستقبلية "The Line".

ولتنفيذ الأعمال، تقدر المجموعة الإيطالية "ويبلد" أنه سيتم خلق أكثر من 4000 وظيفة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة.

ونيوم تم تصورها كنموذج لحياة حضرية مكرسة للاستدامة وحيوية أفضل، هي واحدة من المشاريع الضخمة الجارية في المملكة العربية السعودية وستؤدي إلى ولادة "ذا لاين" (The Line)، كما تم الإعلان عنها في عام 2021، وهي مدينة ستتطور بالكامل بطول 170 كيلومترًا، لا يُتوقع فيها طرق أو استخدام سيارات، والتي ستكون قادرة على استيعاب ما يصل إلى 9 ملايين شخص على مساحة 34 كيلومترًا مربعًا فقط.

وبمجرد اكتمالها، سيتم تشغيل نيوم بنسبة 100 في المائة بالطاقة النظيفة، المتولدة من مصادر متجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر.

تشارك "ويبلد" في المشروع المشترك بحصة إجمالية تبلغ 70 في المائة 40 في المائة منها للمجموعة الإيطالية والـ30 في المائة المتبقية من خلال فرع المجموعة السعودي "ساليني"، بينما ستمتلك "شبه الجزيرة للمقاولات" السعودية النسبة المتبقية البالغة 30 في المائة.

ينص العقد الممنوح للمشروع المشترك على تنفيذ الأعمال المدنية المتعلقة بالخط عالي السرعة ونقل البضائع، وكلاهما بمسارين. ومن المقرر أن تتولى "ويبلد" توجيه تنفيذ الأعمال.

يشمل العقد أيضًا بناء الجسور على الطرق والممرات السفلية للسكك الحديدية. ستكون القطارات قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 230 كيلومترًا في الساعة.

وتقود المجموعة الإيطالية تحقيق بعض أكثر المشاريع تحديًا قيد الإنشاء في إيطاليا، مثل خط السكك الحديدية فائق السرعة والسعة "تيرسو فاليكو دي جيوفي نودي" (Terzo Valico dei Giovi-Node) في جنوة والذي سيربط جنوة بميلان.

وفي المملكة العربية السعودية، لها حضور تاريخي، بدأت في عام 1966 في قطاع الهيدروليك مع مشاريع في مكة المكرمة وجدة والرياض. وعلى مر السنين، قامت ببناء أكثر من 70 منشأة صحية، ومشروع إعادة تطوير حي الفيصلية ومركز المملكة في الرياض.

كما قامت الشركة التابعة لها "فيزيا إيطاليمبيانتي" (Fisia Italimpianti)، المتخصصة في معالجة المياه وقطاع تحلية المياه، ببناء محطة تحلية الشعيبة 3 التوسعة الثانية IWP، لتلبية احتياجات المياه لأكثر من مليون نسمة في المناطق النائية في مكة المكرمة والطائف.