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غدا.. انطلاق بطولة السهم الماسي للقوس والسهم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تنطلق غدا الجمعة بطولة " السهم الماسي" للقوس والسهم بملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، وتستمر منافساتها حتى مساء السبت المقبل.

ومن المقرر أن تقام يوم الجمعة منافسات عمومي الرجال والسيدات 70 متر  ، ومنافسات تحت 21 سنة شباب وشابات 70 متر، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات 60 متر،  ومنافسات تحت 16 سنة بنين وبنات 50 متر، وعمومي رجال وسيدات في القوس المركب 50 متر.

وتقام يوم السبت منافسات 50 متر مفتوح "بنين وبنات" في القوس الأولمبي والمركب تحت 14 سنة، ومنافسات 25 متر منافسات قوس أولمبي ومركب " تحت 14 سنة بنين وبنات"، ومنافسات 18 متر مفتوح بنين وبنات قوس أولمبي ومركب لذوي الهمم، بالإضافة لمنافسات تحت 12 سنة بنين وبنات، وتحت 10 سنوات بنين وبنات، وتحت 8 سنوات بنين وبنات.

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