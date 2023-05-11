من هي رهف القحطاني التي تصدرت تريند المملكة العربية السعودية ؟

في الساعات الأخيرة، تصدر اسم البلوغر السعودية، رهف القحطاني، التريند على موقع تويتر بعد نشرها فيديو على حسابها الشخصي تتحدث فيه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أثار هذا الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، وطالب البعض بمحاسبتها لنشرها أخبارًا كاذبة يمكن أن تسبب البلبلة في المجتمع السعودي.

تصريحات رهف القحطاني

في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، قالت البلوغر السعودية رهف القحطاني إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعود مرة أخرى، وتزوّج الأشخاص الذين يقومون بالسهرات من الفتيات، وفي حالة طلاقهم قبل مضي فترة زمنية محددة يتم إدانتهم بالسجن والغرامة، وأشارت إلى أن المتزوجين لا يتم التستر عليهم، وإذا طلق زوجها فإنها تزوّج من الشخص الذي كانت معه، ولا تحصل على أي حقوق، وقد اعتبر البعض هذه التصريحات مهينة للشعب السعودي وغير واقعية.

من هي رهف القحطاني؟

بعد تصدرها لتريند تويتر خلال الساعات الماضية، بدأ البعض في البحث عن البلوغر السعودية رهف القحطاني، ويُعرف أنها من مواليد المملكة العربية السعودية في 6 ديسمبر عام 1998، اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على سناب شات خلال عام 2021، وقد تزوجت في سن مبكرة واستمر زواجها لمدة عام واحد فقط، وحصلت على شقة وسيارة من زوجها، وتشارك الآن رهف القحطاني الكثير من مقاطع الفيديو التي توثق حياتها اليومية والأماكن التي تزورها على وسائل التواصل الاجتماعي.

حديثها عار عن الصحة

واتضح أن كلام رهف القحطاني بشأن عودة نظام الهيئة لا أساس له من الصحة؛ إذ خرجت في مقطع فيديو تتبرأ مما ادعته قائلة "أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع".

رهف القحطاني: تتبرأ من خبر عودة الهئية وتقول "أنا والله مالي شغل جاني الخبر قلت افزع"

وردَّ المحامي يحيى الشهراني على ادعاءات القحطاني واصفًا إياها بـ "المسطولة"، مستهجنًا طريقة كلامها بأمور غير منطقية ولا واقعية.

وبيَّن أحدهم أن عقوبة نشر الشائعات هي الحبس 5 سنوات، ودفع غرامة قدرها 3 ملايين ريال، وكتب في تغريدة: "هل انت يا رهف القحطاني المتحدثة الرسمية عن الدولة؟ ماتدرين ان عقوبة نشر الإشاعات خمس سنوات سجن وغرامة ثلاثة ملايين ريال وإنه سيتم منعك من الظهور نهائيا ننتظر ونشوف الجهات المختصة، وش بتسوي معك حسب القانون حتى لو اعتذرتي المقطع انتشر".

بعض تعليقات الناس على الموضوع: