مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت في كأس الملك سلمان

مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت في كأس الملك سلمان

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت في كأس الملك سلمان، أعلن نادي الشباب السعودي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن طرح تذاكر مباراته المقبلة ضد فريق تشرين السوري في إياب الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ولعب الفريقان لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في السعودية وانتهى بتعادل بهدف لكل فريق، وتعد مباراة الليلة هي المباراة الحاسمة التي ستحسم المتأهل إلى المجموعة الثانية، التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، بالإضافة إلى الفريق الفائز من لقاءي المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي، ويحتاج الشباب السعودي إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل.

ستقام مباراة الإياب بين الشباب السعودي وتشرين السوري على نفس ملعب الذهاب، وهو استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وستكون المباراة متاحة للمشاهدة حصريًا عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، وقنوات الكأس القطرية وبي إن سبورت، وهما القنوات المالكة لحقوق النقل الفضائي للبطولة، ويمكن شراء التذاكر إلكترونيًا، وسيتم طرحها على موقع نادي الشباب السعودي. 

لقاء الإياب بين الشباب وتشرين

في مفاجأة غير متوقعة، اختار فريق تشرين السوري أرض السعودية ليلعب عليها مباراتي الذهاب والإياب ضد الشباب السعودي في إطار تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. وسيقام لقاء الإياب على نفس الملعب الذي استضاف لقاء الذهاب، وهو ملعب فيصل بن فهد في الرياض.

وستقام المباراة يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتاج فريق الشباب إلى التعادل السلبي فقط أمام تشرين حتى يصعد للدور القادم من بطولة كأس الملك سلمان، بينما يحتاج فريق تشرين السوري إلى الفوز بهدف نظيف؛ أو التعادل بنتيجة تزيد عن هدف لكل فريق لكي يتأهل إلى الدور التالي.

وسيكون اللقاء حاسمًا بالنسبة للفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة العربية.

موعد مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

تقام مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، مساء اليوم الخميس 11 مايو 2023، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

تلعب مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة الرياض.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين| اضغط هنــــا

القناة الناقلة لـ مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

تنقل مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، عبر قنوات أبو ظبي الرياضية HD 2.

معلق مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

يقوم بالتعليق على مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، المعلق "محمد الشامسي".

close
الشباب الشباب أمام نادي تشرين الشباب ضد نادي تشرين الشباب ضد نادي تشرين مباشر الشباب لايف الشباب مباشر الشباب مباشر اليوم الشباب ونادي تشرين الشباب ونادي تشرين بث مباشر الشباب ونادي تشرين مباشر أهداف مباراة الشباب ونادي تشرين نادي تشرين بث مباشر بث مباشر الشباب اليوم بث مباشر الشباب ونادي تشرين بث مباشر مباراة الشباب ونادي تشرين تشكيل مباراة الشباب أمام نادي تشرين ماتش الشباب ونادي تشرين مباراة الشباب ونادي تشرين مباراة الشباب اليوم بث مباشر مباراة الشباب اليوم مباشر مباراة الشباب اليوم مباشرة مباراة الشباب اليوم مباشرة الان مباراة الشباب بث مباشر مباراة الشباب ضد نادي تشرين مباراة الشباب مباشر مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب الان مشاهدة مباراة الشباب اليوم مباشر مشاهدة مباراة الشباب بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب مباشر الان مشادة مباراة الشباب ونادي تشرين مواجهات الشباب ونادي تشرين موعد مباراة الشباب ونادي تشرين نتيجة مباراة الشباب ونادي تشرين
Elfagr.org
ads
ads

الأكثر قراءة

ما هي نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي اليوم في دوري أبطال أوروبا؟

رابـط: استعلم عن مخالفات المرور برقم السيارة مجانًا 2023 وكيفية التظلم.. الاستعلام عن مخالفات السيارات بالرقم القومي

بالـرقم القومي: الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 للأفراد المخالفات الجديدة.. استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

عاجل.. كولر يحدد أسماء الراحلين عن الأهلي

بـجودة عالية: قصة عشق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 125 مترجمة othman.video.. ماي سيما مسلسل قيامة عثمان الحلقة 125 مترجمة HD EgyBest

وفر فلوس المشروب.. قناة مفتوحة تنقل مباراة ميلان ضد انتر ميلان milan vs inter في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

انهيار في السوق السوداء وسعر الدولار يتراجع بشكل كبير

اتفرج من البيت.. 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ميلان وانتر ميلان في دوري أبطال أوروبا