مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت في كأس الملك سلمان

مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت في كأس الملك سلمان، أعلن نادي الشباب السعودي عبر موقعه الرسمي على تويتر عن طرح تذاكر مباراته المقبلة ضد فريق تشرين السوري في إياب الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ولعب الفريقان لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في السعودية وانتهى بتعادل بهدف لكل فريق، وتعد مباراة الليلة هي المباراة الحاسمة التي ستحسم المتأهل إلى المجموعة الثانية، التي تضم النصر السعودي والزمالك المصري، بالإضافة إلى الفريق الفائز من لقاءي المحرق البحريني والاتحاد المنستيري التونسي، ويحتاج الشباب السعودي إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لحسم التأهل.

ستقام مباراة الإياب بين الشباب السعودي وتشرين السوري على نفس ملعب الذهاب، وهو استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، وستكون المباراة متاحة للمشاهدة حصريًا عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، وقنوات الكأس القطرية وبي إن سبورت، وهما القنوات المالكة لحقوق النقل الفضائي للبطولة، ويمكن شراء التذاكر إلكترونيًا، وسيتم طرحها على موقع نادي الشباب السعودي.

لقاء الإياب بين الشباب وتشرين

في مفاجأة غير متوقعة، اختار فريق تشرين السوري أرض السعودية ليلعب عليها مباراتي الذهاب والإياب ضد الشباب السعودي في إطار تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. وسيقام لقاء الإياب على نفس الملعب الذي استضاف لقاء الذهاب، وهو ملعب فيصل بن فهد في الرياض.

وستقام المباراة يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتاج فريق الشباب إلى التعادل السلبي فقط أمام تشرين حتى يصعد للدور القادم من بطولة كأس الملك سلمان، بينما يحتاج فريق تشرين السوري إلى الفوز بهدف نظيف؛ أو التعادل بنتيجة تزيد عن هدف لكل فريق لكي يتأهل إلى الدور التالي.

وسيكون اللقاء حاسمًا بالنسبة للفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة العربية.

موعد مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

تقام مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، مساء اليوم الخميس 11 مايو 2023، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

تلعب مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" بالعاصمة الرياض.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين| اضغط هنــــا

القناة الناقلة لـ مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

تنقل مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، عبر قنوات أبو ظبي الرياضية HD 2.

معلق مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

يقوم بالتعليق على مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان، المعلق "محمد الشامسي".