التموين: "انخفاض من 50 إلى 100 جنيه بعد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك"

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين تقدم بمشروع قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم بعدما وجد أن هناك ارتفاعات مزعجة وقياسية وغير مبررة في أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "ناجي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الخميس، "أصبح أسعار الذهب في مصر أكثر من السعودية والخليج بـ700 جنيه وكانت الناس المشتغلين في الذهب متأذين ولذلك تقدم وزير التموين بمقترح إعفاء الوافدين في المطارات من الجمارك والرسوم على أي كميات من الذهب".

وتابع "هذا قرار جيد ومحترم وله تأثير إيجابي على سوق الذهب لأنه يؤدي إلى استقرار الأسواق، ومازال في بداياته وسيؤدي إلى استقرار سوق الذهب وثبات الأسعار ومصلحة كبيرة لأسواق الذهب في مصر، ومتوقع من 50 إلى 100 جنيه لأن مازال الطلب عالي والإقبال قوي على السبائك والجنيهات والمشغولات، ولن يكون هناك تغير في أسعاره كل ساعة تغير مثلما كان يحدث لدرجة أن المحلات وصلت إلى أنها لا تريد أن تبيع خوفًا من أنه لا يستطيع أن يرده مرة أخرى".