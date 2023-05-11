بث مباشر مباراة الشباب اليوم | مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت اليوم

بث مباشر مباراة الشباب اليوم | مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت اليوم

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة الشباب اليوم | مشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين بث مباشر يلا شوت اليوم، يستضيف فريق الشباب نظيره تشرين السوري، مساء اليوم الخميس 11 مايو، في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية للموسم 2022 - 2023. 

ويسعى الفريق السعودي لحسم تأهله إلى المرحلة الثانية من التصفيات، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء الذهاب الذي أُقيم الأحد الماضي.

وكان الشوط الأول من لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل فريق تشرين الهدف الأول عبر اللاعب خالد المبيض في الدقيقة 53، وتمكن الإسباني سانتي مينا من تسجيل هدف التعادل للشباب في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

ويأمل الشباب في تحقيق الفوز على تشرين لضمان تأهله إلى المرحلة الثانية من تصفيات التأهل إلى دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعدما تأهل على حساب فريق القوة الجوية العراقي في الدور الأول من التصفيات

موعد مباراة الشباب ضد تشرين في كأس الملك سلمان

ستقام مباراة الشباب ضد تشرين في إطار بطولة كأس الملك سلمان، مساء اليوم الخميس 11 مايو 2023، وتنطلق في تمام الساعة الـ 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. وستُقام المباراة على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" الواقع في العاصمة السعودية الرياض.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 2، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق "محمد الشامسي".

ويترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي هذه المواجهة المثيرة، حيث يتنافس الفريقان على الفوز والتأهل إلى المراحل النهائية من البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الشباب ونادي تشرين| اضغط هنــــا

 ويسعى الشباب لتحقيق الفوز والتأهل على حساب تشرين، بينما يحاول فريق تشرين العودة بالنتيجة الإيجابية للتأهل إلى المراحل المقبلة من البطولة.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام نادي تشرين اليوم في كأس الملك سلمان للأندية. (بطريقة 4-3-3):

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: خالد الغامدي، حسان تمبكتي، كريتشوفياك، متعب الحربي.

خط الوسط: ماجد كنبة، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا، سانتي مينا، هتان باهبري.

ان الملعب الذي ستقام علية المباراة هو فيصل بن فهد

ملعب فيصل بن فهد هو ملعب متعدد الاستخدام يقع في نادي تشرين. غالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم. يسع الملعب لجلوس 25 ألف متفرج، يُعتبر استاد فيصل بن فهد مركزًا هامًا لتجمع المواطنين والمقيمين في دولة السعودية والسياح الزائرين من كافة أنحاء العالم. افتتح في عام 2014.

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