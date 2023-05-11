مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي

الآن مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية لايف بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي ، يلتقي مساء اليوم الخمس 11مايو 2023 يوفنتوس مع نظيره إشبيلية على أرضية ملعب أليانز ستاديوم في إيطاليا، في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023،

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الأوروبي ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب أرضية ملعب أليانز ستاديوم حيث يستضيف يوفنتوس الإيطالي نظيره إشبيلية الإسباني في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك مساء اليوم الخميس 11 مايو.

ويتطلع كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة للوصول إلى نهائي البطولة، وسيدخل يوفنتوس المباراة بميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يعتبر عاملًا مهمًا قد يساعد الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز.

ويواجه يوفنتوس تحديًا كبيرًا في هذه المباراة، حيث يلتقي بفريق إشبيلية الذي يتمتع بخبرة ومتانة كبيرتين في هذه البطولة، وسيحاول الفريق الإيطالي الاستفادة من ميزة الأرض والجمهور للفوز في المباراة الأولى، قبل مواجهة الإياب في إسبانيا التي ستكون صعبة للغاية.

ويتألق يوفنتوس بصورة مميزة في هذه المسابقة هذا الموسم، وهو يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للمضي قدمًا في البطولة، وذلك بعد بداية متواضعة في دوري الأبطال حيث انتقل إلى الدوري الأوروبي ليغ وبدأ مشواره بالفوز على نانت الفرنسي في دور خروج المغلوب.

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ستشهد أرضية ملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو الإيطالية مواجهة نارية بين يوفنتوس وإشبيلية في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي تُعد من أبرز المباريات المنتظرة في هذه المرحلة من البطولة.

ويدرك يوفنتوس صعوبة المواجهة أمام الفريق الإسباني الذي يعتبر متخصصًا في هذه البطولة، حيث حقق لقب اليوروبا ليغ 6 مرات في تاريخه ويسعى لتحقيق اللقب للمرة السابعة، فيما يسعى يوفنتوس للتألق في المسابقة الأوروبية هذا الموسم بعيدًا عن الكالتشيو.

ويدخل يوفنتوس المباراة بميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يعتبر عاملًا مهمًا قد يساعد الفريق الإيطالي في تحقيق الفوز، ويحاول الفريق استغلال هذه الميزة لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في إسبانيا.

وقد بدأ يوفنتوس مشواره في البطولة بدور المجموعات في المرحلة الأولى من البطولة، ونجح في التأهل إلى دور الـ16 بعدما تصدر مجموعته بعد الفوز على أولمبياكوس ويانج بويز وخسارته من برشلونة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية| اضغط هنــــا

مباراة يوفنتوس وإشبيلية بث مباشر يلا شوت

واستطاع الفريق الإيطالي تخطي فرايبورج الألماني في دور الـ16 بعد فوزه عليه بثلاثية نظيفة، ومن ثم تأهل لنصف النهائي بعد تغلبه على سبورتينج لشبونة بهدفين لهدف في ربع النهائي.

على الجانب الآخر، يعتبر فريق إشبيلية من أكثر الفرق حصولًا على لقب اليوروبا ليغ في تاريخ البطولة، ويسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في هذه المواجهة والعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تسهل عليه الأمور في مواجهة الإياب.

وبدأ إشبيلية مشواره في البطولة من دور خروج المغلوب، ونجح في الفوز على بي إس في آيندهوفن بخماسية نظيفة بمجموع اللقاءين، ومن ثم تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على فنربخشة بنتيجة هدفين لهدف، وفي ربع النهائي تمكن من الفوز على مانشستر سيتي بخماسية لهدفين.

ويطمح فريق إشبيلية بقيادة المدير الفني خوسيه لويس مينديليبار في تحقيق الفوز في هذه المواجهة والعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تسهل عليه الأمور في مواجهة الإياب، ويسعى الفريق الإسباني للتألق في المسابقة الأوروبية هذا الموسم بعد أدائه الهزيل في الليغا.