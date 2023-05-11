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مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الأوروبي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الأوروبي ( يلا شوت )

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية بث مباشر اليوم في الدوري الأوروبي ( يلا شوت )، مباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2022/2023 من أكثر طلبات جماهير كرة القدم على مختلف محركات البحث عبر الإنترنت، حيث سينطلق اليوم منافسات ذهاب الدوري الأوروبي.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق لقب أوروبي، بعد غياب جوالي 27 عن الألقاب الأوروبية عن الفريق الإيطالي، وأخر مرة حقق فيها يوفنتوس دوري أبطال أوروبا في عام 1996، بينما جاءت أخر مرة حقق فيها الفريق الإيطالي الدوري الأوروبي عام 1993.

وحرصًا من الفجر الرياضي على تقديم أخر أخبار الكرة العالمية والدوريات الأوروبية، سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2022/2023، بالإضافة ترددات القنوات الناقلة، وتشكيل الفريقين المتوقع.

موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2022/2023

وعن موعد مباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي 2022/2023، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد يوفي أرينا، لمواجهة غريمه الإيطالي يوفنتوس اليوم الخميس الموافق 11 مايو الجاري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2022/2023 الجاري.

وستنطلق مباراة يوفنتوس ضد إشبيلية اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، القدس، قطر، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي

أما القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي، تنقل قنوات بين سبورت القطرية كافة مباريات الدوري الأوروبي 2022/2023 على قنوات بريميوم المشفرة، وفيما يلي ترددات قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقلة لمباراة يوفنتوس وإشبيلية اليوم.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 

قمرصناعي: نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

قمر صناعي: سهيل-1 @ °25.5 درجة شرق

التردد: 11547

الاستقطاب: رأسي V

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس وإشبيلية| اضغط هنــــا

تشكيل يوفنتوس ضد إشبيلية

نقدم لكم فيما يلي تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة إشبيلية اليوم في الدوري الأوروبي.

  • حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
  • خط الدفاع: أليكس ساندرو - بريمير - دانيلو.
  • خط الوسط: فيليب كوستيتش - رابيو - مانويل لوكاتيلي - فيجيولي - كوادرادو - دي ماريا.
  • الهجوم: فلاهوفيتش.

تشكيل إشبيلية ضد يوفنتوس

إليكم تشكيل إشبيلية المتوقع لمواجهة يوفنتوس اليوم في الدوري الأوروبي.

  • حراسة المرمى: ياسين بونو.
  • خط الدفاع: ماركوس أكونيا - نيمانيا غوديلي - لويس بادي - كيلور نافاس.
  • خط الوسط: إيفان راكيتيتش - فيرناندو - لوكاس أوكامبوس - أوليفر توريس - إيريك لاميلا.
  • الهجوم: يوسف النصيري.

يذكر أن فريقي روما وليفركوزن سيتواجها اليوم أيضًا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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