عاجل .. أول تعليق من مرتضى منصور بعد الاعتذار عن السوبر

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن المجلس اجتمع ورفض المشاركة في مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي والتي وصفها بأنها “سوبر العار”.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن المجلس رفض خوض مباراة السوبر.

أول تعليق من مرتضى منصور بعد الاعتذار عن السوبر

وشدد مرتضى منصور على أن بعد الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر وصلت له 3 قضايا ضده، وأضاف أن وزير الشباب والرياضة قام بإرسال لجنة للتفتيش على النادي في الفترة الماضية، وطلبت هذه اللجنة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة منذ 2018 حتى يناير 2021 بالرغم من أن المجلس الحالي لم يكن تولى المسؤولية وقتها.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع للكشف العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

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وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" جهزت عدة ملفات سيتم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية "كاس" ضد الاتحاد المصري لكرة القدم وضد النادي الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "أول ملف هو التدخل الحكومي من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة الزمالك في عام 2020، وثاني ملف هو العنصرية والتنمر ضد بعض لاعبي الفريق مثل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وثالث ملف هو محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي".

وأوضح أنه لا بد من احترام اللوائح والقوانين وأن يتم تطبيقها على الجميع، وكهربا لاعب موقوف دوليا ومحليا وشارك في لقاء سموحة بعد الإيقاف، كما أن لجنة الانضباط لها لائحة تنص على أنه تنفذ قراراتها فور صدورها، وبدأت بنفسي ورفضت السفر كرئيس لبعثة الزمالك التي كانت ستتوجه إلى الإمارات بسبب احترام قرارات لجنة الانضباط.

وشدد على أنه عندما لجأ للقضاء الإداري في أزمة القيد كان يختصم وزير الشباب والرياضة وأخرج اتحاد الكرة من الدعوى، وقال رئيس القلعة البيضاء:" الزمالك أكبر نادي في مصر وإفريقيا، ولا علاقة لي بجماهير الأهلي ولا أحد يستطيع أن ينكر تاريخ الأهلي".

مرتضى منصور يعلن تقديم 4 شكاوي في اتحاد الكرة والأهلي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم 4 شكاوى ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة بعد الاعتذار رسميًا عن مواجهة السوبر أمام المارد الأحمر والتي فاز بها على حساب فريق بيراميدز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده في مقر النادي: «مجلس إدارة الزمالك قرر رسميًا، تقديم 4 شكاوي في النادي الأهلي واتحاد الكرة بعد القرارات الأخيرة بشأن مشاركة كهربا في السوبر».