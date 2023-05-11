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مرتضي منصور يعلن استقالته من الزمالك وتسليم النادي لوزارة الشباب والرياضة

عاجل.. مرتضي منصور يعلن استقالته من الزمالك وتسليم النادي لوزارة الشباب والرياضة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه وافق على تسليم النادي لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية، وطالبه بتسلم النادي، وصرف مرتبات الموظفين والعمال وحل كافة الأزمات.

وقال مرتضى منصور:" الوزير لا يستطيع تجميد مجلس إدارة الزمالك لأن الحكم غير نهائي، وأدرس عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن قرار عزله لأن المناخ فاسد.

وتابع:" اعتذاري عن عدم الاستمرار أمر يخصني مع احترامي للمجلس، ولكن اعتذاري عن عدم الاستمرار ليس له علاقة بانني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي للفيفا".

وشدد على أن النادي يعاني بسبب الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، كما أن وزير المالية يؤكد صعوبة حصوله على المستحقات الخاصة بالضرائب.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" القادم أسوأ، ولن يستمر موظف في النادي، ولن توجد صفقات جديدة"

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة للكشف العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

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