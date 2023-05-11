عاجل | أمير مرتضي يكشف أسرار عن صفقة عبد الله السعيد ومستحقات أوسوريو ولاعبي الزمالك

أمير مرتضي يكشف أسرار عن صفقة عبد الله السعيد ومستحقات أوسوريو ولاعبي الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الإدارة تعاقدت مع عبد الله السعيد في 2017، لأن النادي كان قوي وغني ومستقر وقتها، وفي نفس الوقت تواجدت لجنة من الوزارة وقامت بالتفتيش ووجدت أن هناك 40 مليون جنيه منقوصة من الميزانية وأخطرناهم بأنها قيمة صفقة السعيد.

وشدد المشرف على العام للكرة بالنادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس الإدارة اليوم على أن الأهلي تنبه وقتها وتدخل لإفساد الصفقة، وقام بتجديد عقد اللاعب لمنع انتقاله للقلعة البيضاء.

وتابع قائلا:" في عم ٢٠٢٠ حدثت أزمة كورونا واجتمع 16 ناديا وقرروا أن يتم الغاء الموسم، والوزير تبنى أن يتم استكمال الموسم بغض النظر عن الأغلبية والمهم الـ3 أندية التي وافقت على استمرار الموسم ودفعنا الثمن على مستوى المنتخبات والأندية وودعنا البطولات القارية على كل المستويات".

وأضاف أن الزمالك وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عام ٢٠٢٠ بفريق تم بنائه على مدار سنوات وضم كوكبة من النجوم، وبعدها تم حل المجلس".

وتابع أمير مرتضى قائلا:" كان هناك ٤ لاعبين عقودهم ١٣ مليون جنية وحين عدت وجدت عقودهم وصلت إلى ٧٢ مليون جنية، وكان من المفترض أن أكون ساحرا وأجدد عقد بن شرقي وفرجاني ساسي وغيرهم رغم التخريب الذي حدث".

وقال:" لم أكن مع عودة المجلس لكن حب مرتضى منصور للنادي هو ما دفعنا أن نعود لخدمة الزمالك، ودفعنا ثمن ايقاف القيد وأنا المطالب بأن أقوم ببناء فريق في شهور قليلة يرضي الجماهير".

وأضاف:" بعدماعدت وجدت خلل كبير، وهماك لاعب يحصل على ٧ ملايين جنيه، وتم وضع شرط جزائي ٢ مليون جنية في عقده في عهد اللجان ".

وقال:" 25 يوم ننتظر فيهم قيد لاعبين جدد، من سيحاسب على هذه الفترة ومن سيحاسب على انسجام اللاعبين الجدد مع الفريق بسبب تأخر قيدهم".

وأضاف أن المجلس يحارب ضد التيار في ظل الشائعات التي ترددت بشأنه وبشأن مجلس الإدارة في الفترة الماضية، وأشكر مجلس الإدارة على الدور الذي يقوم به.

وشدد أمير مرتضى على أن كل شخص له طاقة، ومرتضى منصور يحصل على حقه بالقوة ولم ندخل في صراع شخصي بسبب مصالحنا ولكن بسبب نادي الزمالك.

وأضاف قائلا:" مرتضى منصور عندما تولى رئاسة الزمالك كانت هناك قضايا ضد النادي منذ عدة سنوات ونجحنا في سداد المستحقات الخاصة بهذه القضايا، وهذا أثر على الزمالك في سداد رواتب اللاعبين كخالد بوطيب وغيرهم".

وقال المشرف على الكرة بنادي الزمالك أنه لا يوجد لديه مبرر ليخطر به أوسوريو المدير الفني حال تأخر سداد مستحقاته، ولا يستطيع سداد مستحقات اللاعبين، ولا سداد قيمة الصفقات أو سداد مستحقات متأخرة للاعبين سابقين".

واختتم تصريحاته قائلا:" سنظل خدامين لنادي الزمالك، لكن نتمنى أن يقدر الجميع ما نحن عليه".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة للكشف العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.



