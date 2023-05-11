عاجل.. رسميًا رحيل مرتضى منصور ونجليه عن الزمالك رسميا

عاجل.. رسمياً رحيل مرتضى منصور ونجليه عن الزمالك رسميا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه قرر الرحيل عن النادي هو وأحمد مرتضى عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضى المشرف على الكرة، وعدم مسؤوليتهم عن أي ملف في النادي.

وأضاف رئيس النادي الأبيض في المؤتمر:" صاحب العزبة ساب العزبة هو وأولاده وشيلوا المسؤولية "

وتابع قائلا:" خلوا وزير الشباب والرياضة فرحان هو ومحمود الخطيب، ونحن أعضاء عاملين في النادي وتحت أمر الزمالك في أي وقت".

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا مساء اليوم عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة للكشف العديد من الأمور المهمة الخاصة بالنادي.

مرتضى منصور: وافقت على تسليم الزمالك لوزير الرياضة

من جانبه، أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه وافق على تسليم النادي لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية، وطالبه بتسلم النادي، وصرف مرتبات الموظفين والعمال وحل كافة الأزمات.

وقال مرتضى منصور:" الوزير لا يستطيع تجميد مجلس إدارة الزمالك لأن الحكم غير نهائي، وأدرس عدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن قرار عزله لأن المناخ فاسد.

وتابع:" اعتذاري عن عدم الاستمرار أمر يخصني مع احترامي للمجلس، ولكن اعتذاري عن عدم الاستمرار ليس له علاقة بانني سأقوم باستكمال شكوى اتحاد الكرة والأهلي للفيفا".

وشدد على أن النادي يعاني بسبب الحجز على أرصدة القلعة البيضاء، كما أن وزير المالية يؤكد صعوبة حصوله على المستحقات الخاصة بالضرائب.

وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:" القادم أسوأ، ولن يستمر موظف في النادي، ولن توجد صفقات جديدة"