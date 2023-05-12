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عاجل .. مجلس الزمالك يتفق على قرار نهائي بشأن رحيل مرتضى

عاجل.. مجلس الزمالك يتفق على قرار نهائي بشأن رحيل مرتضى

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف خالد لطيف، أمين صندوق نادي الزمالك، القرار النهائي الذي توصل إليه أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال اجتماعهم الأخير لمناقشة موقف مرتضى منصور في رئاسة النادي.

وقال خالد لطيف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في القلعة البيضاء: "أعضاء مجلس الإدارة قرروا استمرار مرتضى منصور في رئاسة الزمالك وسوف نعمل معه ونثق فيه".

واتفق معه أحمد مرتضى منصور، عضو المجلس الأبيض، مؤكدا أن الزمالك يمر بظروف صعبة للغاية، والمقصود هو الإطاحة بمرتضى منصور.

وأضاف: "لم يحدث أن خنت أي رئيس ناد أعمل معه، لن نفوض قائم بأعمال المجلس، إذا رحل مرتضى منصور سوف أرحل وأهلا بحل المجلس بالكامل".

وفي نفس السياق، أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، أن النادي يعاني منذ فترة طويلة بإقحامه في أزمات وصراعات، قائلا "منذ فترة تعاقدنا مع عبد الله السعيد عقب انتهاء عقده مع الأهلي، فوجئنا بوجود لجنة لتدقيق أموال النادي، وتم تعطيل انتقال السعيد للزمالك".

واستمر: "انتظرنا قيد لاعبي الزمالك الجدد هذا الموسم لمدة 25 يوما، من المسؤلو عن ذلك.. أنا طلبت من رئيس الزمالك الرحيل أكثر من مرة بسبب هذه التصرفات".

وواصل أمير: "تحملت الكثير في الزمالك، وعملت كمتطوع بالنادي منذ 5 سنوات، وأرى أن كل فرد عليه أن يتحمل مسؤوليته. رسالتي لوزير الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك اسم كبير وكيان عظيم يجب الحفاظ عليه".

وختم: "أتوجه بالشكر لمجلس الإدارة، ليس لدي مبرر في حالة تأخر مرتب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني أو اللاعبين، من يتخيل أن الزمالك ليس له حساب بنكي، ومن الممكن أن يضع محمود كهربا الغرامة الموقعة عليه بالحساب المغلق".

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