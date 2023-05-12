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عاجل.. مرتضى منصور يهدد جماهير الزمالك في يوم رحيله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشعل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، الأجواء داخل القلعة البيضاء خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مجلس إدارة الزمالك قرر تأييد الحكم القضائي المتمثل في عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي، وذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس.

وخرج مرتضى منصور للحديث عن بعض الأمور خلال هذا المؤتمر، فيما يخص الوضع الإداري من ديون متراكمة وقضايا، فضلا عن مستقبل الفريق الأول لكرة القدم.

وهدد مرتضى منصور، أعضاء النادي خلال فيديو انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي بقوله: "من الممكن أن يتم إغلاق النادي بعد أسبوعين، نحن نعاني من كارثة كبرى".

وأضاف: "الزمالك يعاني في الوقت الحالي ومن غير المعقول أن يكون وسيلة للترفيه حاليا، أتمنى أن يجد جديد في الأوضاع الحالية".

وأتم: "أطالبكم بحضور المؤتمر الصحفي، لمعرفة كافة الأمور والمستندات الخاصة بالنادي، لأننا سندخل مرحلة صعبة".

تصريحات مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي

قال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي المنعقد بنادي الزمالك: "جهزنا 3 ملفات سيتم إرسالها إلى فيفا والمحكمة الرياضية (كاس) ضد الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي".

وأضاف رئيس الزمالك المعزول: "الملف الأول يتمثل في التدخل الحكومي من جانب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحل مجلس الزمالك خلال عام 2020".

وأكمل: "الملف الثاني سيكون ضد العنصرية والتنمر التي يقع ضحيتها بعض اللاعبين، مثل محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الفريق".

وتابع: "محمود كهربا هو ثالث الملفات، فهو موقوف دوليا ولعب أمام سموحة، وموقوف محليا وخاض مباراة السوبر".

واختتم بقوله: "يجب تنفيذ عقوبات لجنة الانضباط فور صدور القرارات، وأنا بدأت بنفسي عندما رفضت السفر للإمارات".

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