عاجل .. أمير وأحمد مرتضى يرحلون عن القلعة البيضاء بعد والديهما

أعلن مرتضى منصور رحيله عن نادي الزمالك رسميا وعدم استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة.

وقال مرتضى منصور: "أنا خلاص مش هكمل في نادي الزمالك أنا ماشي".

ورغم رفض أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالكامل استقالة مرتضى منصور إلا أن المستشار أصر على قراره.

وقرر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة تقديم استقالتهما أيضا بالتضامن مع والدهما.

وزارة الرياضة ترفض تنصيب مرتضى منصور رئيسا شرفيا للزمالك

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن وزارة الشباب والرياضة رفضت وجود مرتضى منصور- الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي- رئيسا شرفيا لنادي الزمالك.

وقال المصدر إن الإدارة رفضت وجود مرتضى منصور رئيسا شرفيا لنادي الزمالك وهو الحل الذي قدمه الزمالك لحل أزمة عزل مرتضى منصور.

وتابع المصدر أن قرارات مجلس إدارة الزمالك ستصدر بعد الاجتماع الذي سيعقد بعد قليل وسيتم عرضها في المؤتمر الصحفي.

مرتضى منصور يدرس تقديم استقالته

كشفت مصادر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك -الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة النادي- يدرس تقديم استقالته بشكل رسمي.

وأكد المصدر من داخل الزمالك أن مرتضى منصور يفكر في تقديم الاعتذار رسميا والابتعاد عن الصورة بسبب ما يحدث في الفترة الأخيرة وما يتعرض له نادي الزمالك من ضغوطات من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة على حد وصفه.

تصريحات أوسوريو بعد مباراة الزمالك وبروكسي

وقال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباريات الكؤوس تمثل فرصة لتحقيق المفاجأة وإقصاء الفرق الكبيرة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبروكسي: "لقد درسنا بروكسي جيدا وكنا نعرف صعوبة المباراة واحترمنا المنافس كثيرا.

وتابع: “لقد أعطينا فرصا لبعض اللاعبين الذين لا يلعبون بشكل دائم مثل سامسون وشبانة وغيرهما من اللاعبين”.

وأشار إلى أن جميع اللاعبين ستأخذ فرصة لأنه من حقوقهم.

وأوضح: “لقد وقعنا في أخطاء فردية كثيرة وهذه الأخطاء أعطت الفرصة لبروكسي لتسجيل هدفين”.

وقدم التحية لبروكسي ووصفه بالفريق القوي القادر على المنافسة وأنه استغل الضغط العالي للاعبي الزمالك بشكل جيد.

وتابع: "إن مكسب اليوم مكسب عادل وأرى أن اعتراضات الخصم على عدم احتساب ركلة جزاء ليست في محلها".